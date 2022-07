Snart Samsung-lansering: Dette tror ryktebørsen kommer

Brettemobilene blir nye.

Galaxy Z Flip 3 har gjort brettemobilene populære for langt flere. Nå er det snart klart for en oppdatering. Hvor stor den vil bli er litt ... usikkert.

Med slutten av juli nærmer høsten seg med stormskritt, og da er det tid for teknologilanseringer. En av de første store i år er det Samsung som står for. De trommer sammen presse og interesserte den 10. august klokken 15 norsk tid.

Lanseringen har som vanlig Unpacked-navnet, men denne gangen med slagordet «Unfold your world». Som er et kraftig hint om hva som kommer; nye brettbare mobiler.

Allerede nå, et par uker før fanfarene, er mye rundt de nye mobilene lekket. Det handler først og fremst om Galaxy Z Fold 4 og Z Flip 4. Oppfølgerne til fjorårets brettemobiler fra produsenten.

Fold-serien er store mobiler som blir til større nettbrett, mens Flip er bittesmå mobiler som kan brettes ut til vanlig størrelse med 6,7-tommers AMOLED-skjerm.

I tillegg har en liten smakebit på lanseringen blitt lagt ut på Twitter - tilsynelatende før tiden:

Én av telefonene er spesielt spennende

Frem til i fjor var brettemobiler mest en gimmick. Noen få selskaper laget dem, og like få forbrukere kjøpte dem. Telefonene har en historikk med forsinkelser og trøblete lanseringer og usikkerhet rundt varighet og kvaliteter. Alt toppet med skyhøy pris.

Galaxy Z Flip 3 endret det. Med en prislapp under det mange toppmodeller kostet, rett omkring 11.000 kroner, og en fornuftig størrelse i tillegg til stadig bedre byggekvalitet og ergonomi, solgte Samsung i bøtter av spann av den. Det ble spekulert i om salgssuksessen var årsak til at andre Samsung-telefoner ble utsatt.

Dermed er det spesielt Galaxy Z Flip 4 det er knyttet spenning til den 10. august.

Få utvendige endringer

På utsiden er det ventet at endringene i Z Flip 4 blir moderate og relativt lite synlige. Det antas at vanntettingen fra i fjor blir med, mens flere nettsteder spør seg om støvtetthet også kanskje blir en greie for årets modell.

Det snakkes nemlig om endret hengsel mellom de to delene som utgjør telefonen. Men det som er lekket av bilder viser en telefon som ved første øyekast likner veldig mye på dagens Z Flip 3.

Så er det selvfølgelig alltid et spørsmål om hvor reelle disse bildene er, men de passer godt til bildene Samsung selv har sluppet for å få opp interessen rundt lanseringen.

Utover det går det og rykter om at ytterskjermen kan øke noe i størrelse.

Les også Samsung Galaxy Z Fold 3 : Gradvise forbedringer i bretteland

Prisen blir viktig

Z Flip 3 var Samsungs første «rimelige» brettemobil, og mer eller mindre posisjonert slik nettopp for å bli en storselger. Den har ikke de råeste kameraene, eller de mest vanvittige egenskapene - bortsett fra å være brettbar. Dermed er antakelig prisen viktig for oppfølgeren også.

Trenden så langt har vært nedadgående, og ryktene vil ha det til at også Z Flip 4 blir en «kjøpendes» mobil - eventuelt «affordable» som det heter på engelsk. Men det har og gått rykter om at den kan bli litt dyrere enn i fjor. Hva det vil si vites ikke konkret.

Spørsmålet er hvor usikkerheten på det som er en ny formfaktor for mange møter prisfølsomheten til mobilkjøperne. Har du 12.000 kroner som brenner i lomma kan du tross alt kjøpe en Galaxy S22 Ultra, som er en av de aller beste kameramobilene på markedet, og en svært allsidig telefon. Det spørs om en middels utstyrt telefon med bretting som hovedstyrke burde være dyrere enn det.

Les også Samsung Galaxy Z Flip 3 : En skikkelig bra brettemobil

Men inni, da?

Oppdateringen blir antakelig størst på innsiden. Batteriet påstås ifølge ryktene å bli 10–20 prosent større enn før. Det er en god ting, for selv om batteritiden på Z Flip 3 ikke var direkte dårlig, var den blant telefonens litt svakere sider.

Dessverre er det sterke rykter om at kameraene blir de samme tre som på forrige utgave. Altså 10 megapiksler selfiekamera inni telefonen, i tillegg til et hovedkamera og en ultravidvinkel på 12 megapiksler hver.

Sammenliknet med Galaxy S-serien og inneværende iPhone-serie har disse vært nokså svake. Men det er rom for at det kan forbedres noe ved hjelp av bedre bildebehandling fra nye prosessorer og annen maskinvare.

For Galaxy Z Fold 4 er det imidlertid stadig rykter om en heftigere kamerarigg på baksiden.

Raskere

For tiden er de nye Snapdragon 8+ Gen 1-prosessorene på vei ut i telefoner, og lover å gjøre Android-mobiler enda mer konkurransedyktige mot siste gjeng iPhoner på reinspikket ytelse. Det antas at det er denne prosessoren som vil havne både i Z Flip 4 og i den større Z Fold 4.

Her til lands har Samsungs foldemobiler vært nesten alene i produsentens utvalg om å ha Snapdragon og ikke Samsungs Exynos-prosessorer. Det har i utgangspunktet vært en fordel, siden Samsung har slitt litt med å få jevn ytelse på Exynos-brikkene i Galaxy S-serien.

En forsiktig oppfriskning for å holde prisen?

Ellers er det interessant å se om en del jokere er adressert i nyslippet. For eksempel er det glass i Z Flip- og Z Fold-skjermene, men de har en bøy i skjermen der telefonene brettes sammen. I rett lys og med mørkt innhold på skjermen ser man den bøyen. Det er mulig å lage bretteskjermer uten synlig bøy, og det blir spennende å se om Samsung gjør endringer på dette punktet.

I fjorårets Z Fold 3 hadde Samsung også et selfiekamera under innerskjermen. Det har vært noe spekulasjon i at Z Flip 4 kunne få det samme kameraet i år. Men her har kvaliteten både virket litt under middels for løsningen vi alt har sett, og det kan virke som om det er vanskelig nok å holde prisen «innafor» til at vi ikke får se de mest ekstravagante spesifikasjonsøkningene på årets modell.

Galaxy Z Fold 4 kan bli lettere

Den har stor skjerm, bedre kamera, pennestøtte og kjempepris. Galaxy Z Fold 3 blir også fornyet - og det kan hende den store mobilen blir lettere å drasse på.

Galaxy Z Fold 4 ventes muligens å bli lettere enn tidligere. Det hadde vært et viktig punkt å forbedre, i så fall - for størrelsen er én av den telefonens største fiender. Den merkes i lommen.

I tillegg er det snakk om at den kan få kraftigere kamera enn forgjengeren. Dette er også telefonen som typisk ikke har hatt fokus som prispresser eller den som skal ta brettemobiler til folk flest. Dermed er det kanskje også enklere å kjøre på med spesifikasjoner fra dyre, vanlige toppmodeller i Fold enn i Flip.

En mystisk tredje modell?

Foreløpig er det kun de to seriene Fold og Flip vi kjenner. Men 10. august kan det også hende vi får se en tredje telefon. Produktet er omtalt som «Diamond», og kan ha en helt annen formfaktor enn de to andre, med uttrekkbar skjerm eller liknende.

Det er dog svært uvanlig å komme så tett på en lansering som to uker unna, uten at såpass store nyheter er kjent i mer enn navnet. Så vi tillater oss en rimelig stor klype salt i forventningene her - men en spennende bonus hadde det likevel vært. Vi vet at Samsungs kinesiske konkurrenter har lekt en del med alternative formfaktorer.

Ryktene vil ha det til at forhåndssalget starter samme kveld som lanseringen, mens produktene blir tilgjengelige den 26. august.

Les også Motorola Razr 5G : Motorola Razr 5G er en veldig annerledes telefon