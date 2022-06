AMDs fremtidsplaner avslørt

50 prosent mer effektiv grafikk og 35 prosent raskere prosessorer.

Et av dagens Radeon RX 6000-kort.

Torsdag kveld hentet AMD inn investorer og analytikere for å overbevise dem om å investere i selskapet. I den forbindelse «teaset» de planene for fremtidige grafikkort og prosessorer.

Selskapet bekreftet blant annet at neste generasjon grafikkort i det som trolig vil hete Radeon RX 7000-serien, samt nye prosessorer i Ryzen 7000-serien, lanseres innen året er omme. I tillegg avslørte de nye detaljer om deres etterfølgere igjen.

50 prosent mer energieffektiv grafikk

På grafikkfronten har det lenge vært kjent at AMD vil lansere en arvtager til dagens RX 6000-serie innen utgangen av året, samt at denne skal baseres på en helt ny arkitektur kalt RDNA3. Nyheten er at AMD deler hvordan den nye arkitekturen skal være over 50 prosent mer energieffektiv enn dagens RDNA2-arkitektur, som ligger til grunn for kortene i RX 6000-serien.

Dette skal skyldes både arkitekturmessige forbedringer, samt at RDNA3-baserte grafikkbrikker tilvirkes med en ny produksjonsteknikk på 5 nanometer, kontra dagens på 7 nanometer. Overgang til ny produksjonsteknikk gir gevinster både for strømforbruk og ytelse blant annet fordi transistorer kan stables mye tettere sammen.

I tillegg skal en ny design av grafikkbrikken og beregningsenhetene dens, samt neste generasjon Infinity Cache – som er et lynraskt hurtigminne AMD-kort benytter seg av sammen med standard GDDR6-videominne – sørge for at såpass mye høyere energieffektivitet blir mulig.

AMD planlegger også å bruke såkalte «chiplets» for de kraftigste RDNA3-baserte kortene. Her kobler de sammen flere mindre brikker for å oppnå samlet høyere ytelse enn de klarer å hente ut av kun én enkelt hovedbrikke, som har vært normen så langt.

Akkurat hvor mye bedre ytelse grafikkortene som skal baseres på RDNA3-arkitekturen får er fortsatt ukjent. Det vil avhenge av flere valg AMD tar, som hvor høyt grafikkbrikkene skal klokkes og hvor mange beregningsenheter de får.

Navnet er faktisk ikke bekreftet enda, selv om alle regner med at kortene i den nye serien vil hete Radeon RX 7000. Serien vil uansett konkurrere mot nye kort fra Nvidia, som også er ventet å lansere sin RTX 40-serie i løpet av 2. halvår. Flere rykter peker på at denne får betydelig høyere ytelse enn dagens RTX 30-serie, men at den også vil ha et mye høyere strømforbruk. Nvidia-kortene skal baseres på en ny arkitektur kalt «Ada Lovelace», som angivelig produseres med 5-nanometerteknikk, ned fra dagens 8 nanometer.

Enda en nye grafikkgenerasjon i 2024

AMD bekreftet også at enda en ny arkitektur, som skal etterfølge den RDNA3-baserte RX 7000-serien, er på trappene for lansering ved utgangen av 2024. Lite annet er kjent om denne RDNA4-arkitekturen og den tilhørende grafikkortserien som trolig vil få navnet RX 8000. Det spekuleres i om den vil fremstilles med en ytterligere forbedret produksjonsteknikk på 3 nanometer, som i så fall vil gi signifikante forbedringer i energieffektivitet, med mulighet for betydelig høyere ytelse.

Ryzen 7000-serien blir 35 prosent kraftigere

I tillegg til å utfordre Nvidia på grafikkmarkedet møter AMD Intel til konkurranse innenfor prosessormarkedet.

Det siste året har Intels slått tilbake mot AMDs Zen 3-baserte prosessorer i Ryzen 5000-serien. For å møte konkurransen har AMD utviklet en ny prosessorarkitektur kalt Zen 4. Denne skal ligge til grunn for nye prosessorer i Ryzen 7000-serien når de lanseres i høst.

AMD hevder Zen 4-arkitekturen vil gjøre de neste prosessorene deres i stand til å utføre 8–10 prosent flere instruksjoner per klokkesyklus, og at enkeltkjernet ytelse isolert sett vil øke med over 15 prosent kontra dagens Ryzen 5000-prosessorer. Prosessorene skal tilvirkes på en ny 5 nanometer produksjonsprosess, og ifølge AMD skal alt dette sørge for at de leverer mer enn 25 prosent høyere ytelse per watt og en generell ytelsesforbedring på 35 prosent over dagens Ryzen 5000-prosessorer.

AMD har tidligere uttalt at de beste nye prosessorene deres vil holde seg stabilt over 5 GHz.

De nye prosessorene vil ta i bruk en ny prosessorsokkel kalt AM5, og vil utelukkende støtte DDR5-minne. AMD har tidligere bekreftet at du kan bruke dagens AM4-prosessorkjøler på den nye sokkelen, men du må altså oppgradere hovedkortet ditt også.

Spesialversjoner for «gamere»

I tillegg fortalte AMD at det vil komme egne Zen 4-baserte Ryzen-prosessorer med såkalt 3D V-Cache ved en noe senere anledning. AMD har allerede lansert én Zen 3-basert Ryzen 5000-prosessor med 3D V-Cache.

Det som skiller denne typen prosessor fra andre Ryzen-prosessorer er at AMD har gitt den en «kladd» med ekstra hurtigminne like på toppen.

Dette hurtigminne, eller «cachen» er et mellomlager som foretrekkes av prosessoren fordi det tar mye kortere tid å hente data derfra enn fra hovedminnet (RAM).

Særlig spill elsker AMDs ekstra «minnekladd», noe du kan lese mer om i vår test av Ryzen 7–5800X 3D.

Innen utgangen av 2024 vil AMD for øvrig lansere enda en ny serie prosessorer, da basert på enda en ny arkitektur kalt Zen 5. Den skal etter planen tilvirkes med 4-nanometers produksjonsprosess. Også her vil det slippes egne prosessorer med ekstra V-cache, eller mellomlagring.

