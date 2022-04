VPN-apper dominerer topplistene i Russland som følge av økt sensur

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Tjenester for å unngå sensur og sperrer – såkalte VPN eller virtuelle private nettverk – topper nå listene over de mest populære appene i Russland.

Dette kan vi se på tall fra data.ai, som viser at flere av de mest nedlastede fra månedsskiftet mars/april for både iPhone og Android-mobiler er VPN-klienter.

En annen app som troner høyt på disse listene er den krypterte meldingsklienten Telegram.

Med en VPN er det i teorien mulig å lure datamaskinen eller mobiltelefonen til å tro at man befinner seg i et annet land, og dermed få tilgang på nyheter eller kunne bruke tjenester som er sperret av russiske myndigheter.

For Vladimir Putin og hans kumpaner har over tid strammet grepet om informasjonsflyten innad i og til Russland. Det har blitt spesielt merkbart etter den nye offensiven mot Ukraina av 24. februar. Nå har landet fått nye lover som kan gi opptil 15 års fengsel for å spre «falske nyheter», mens sosiale plattformer som Facebook og Instagram har blitt forbudt.

Dette har ført til at den jevne russer i hovedsak får informasjon og nyheter fra én kilde, nemlig Putins propagandaapparat. Det begrenser også mulighetene for å diskutere og koordinere med likesinnede.

Men med moderne teknologi finnes det altså muligheter for å omgå statlig kontroll og overformynderi. VPN er en slik løsning, og åpenbart er det også stadig flere russere som har fått med seg denne muligheten til å omgå regionale sperrer.

Stor forskjell

Vi kan ikke vite sikkert om det er Putins nylige «operasjoner» i Ukraina med påfølgende sperring av apper og nedstengning av den frie pressen som har vekket VPN-interessen i den russiske befolkningen.

Men sammenligner vi de mest populære appene nå med tilsvarende lister fra før offensiven i februar måned, får vi et ganske annet bilde. I uken før, altså 13. til 19. februar, kunne russere i langt større grad kose seg med spill, sosiale plattformer og nettshopping.

Nå ser det nesten ut til at en av de mest populære nettsyslene for russere er å unngå overvåkning og sensur.

Les også Den beste VPN-tjenesten : Vi finner den beste VPN-tilbyderen for surfing og anonymisering