Denne dingsen skal gi deg trådløs Android Auto i bilen

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Det var ikke akkurat mangel på nyheter fra CES-messen i forrige uke, men denne gikk oss hus forbi. Motorola slapp nemlig en liten dings – MA1 – som kan gi deg trådløs Android Auto i bilen din.

Du kobler den lille plastpucken inn i USB-kontakten i bilen din, der du vanligvis ville koblet til mobilen for å aktivere Android Auto, og vips vil telefonen din kunne «prate» med bilen trådløst.

Du trenger bare å pare MA1 til mobilen én gang via Bluetooth, og deretter prater de to sammen via GHz Wi-Fi hver gang du setter deg inn i bilen. Det hele skal skje automatisk og sømløst etter du har satt den opp første gang.

Motorola MA1 annonse Sjekk prisen

Få biler med trådløs Android Auto

Med tanke på at svært få bilprodusenter i dag støtter trådløs Android Auto, blant annet nyere modeller fra BMW, kan dingsen trolig havne på ønskelisten hos mange Android-brukere.

Norsk pris er foreløpig ikke kjent, men i USA er prisen satt til 90 dollar, og vil komme i salg den 30. januar. Dermed kan vi regne med en prislapp på under 1000 kroner her i Norge.

Vi testet for øvrig en lignende dings, men for iPhone, som gir deg trådløs CarPlay i bilen. Les testen av Re-stream C2A her »