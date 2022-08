Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sony skrur opp PS5-prisene

Øker mest i pris i Europa.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Sony skrur opp prisene på PlayStation 5 i en rekke store markeder, Europa inkludert. Den største prisøkningen kommer i Europa hvor prisene øker med 10 prosent. Det skriver de i et blogginnlegg på Sonys nettsider.

Tidligere var veiledende pris på PlayStation 5 med optisk drev 499.99 euro, men nå øker prisen til 549.99 euro.

Her i Norge har PlayStation 5 blitt solgt for cirka 6000 kroner, så vi kan regne med en økning på i hvert fall 500 kroner. Vi har forespurt Sonys pressekontakt i Norge for å verifisere hva den nye veiledende prisen vil bli, samt butikker for å se om prisøkningen også vil finne veien til utsalgsprisen hos dem.

Foreløpig har vi bare fått svar fra Komplett, som ikke ser ut til å ha økt prisen:

– Vår pris nå er 5990 kroner. Komplett følger markedet som alle andre aktører, samtidig som vi skal tilby våre kunder lave priser, forteller kommunikasjonssjef i Komplett, Kristin Hovland, til Tek.no.

Umiddelbar prisøkning

– Vi ser høye globale inflasjonsrater, så vel som ugunstige valutatrender, som påvirker forbrukerne og skaper press på mange bransjer, forklarer Jim Ryan, president og administrerende direktør i Sony Interactive Entertainment.

– Basert på disse utfordrende økonomiske forholdene har vi tatt den vanskelige beslutningen om å øke den anbefalte utsalgsprisen for PlayStation 5 i utvalgte markeder over hele Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA), Asia-Stillehavsområdet (APAC), Latin-Amerika (LATAM), så vel som Canada.»

Prisøkningen skal gjelde umiddelbart for Europa, Storbritannia, Kina, Australia, Mexico og Canada, mens Japans prisøkning ikke skjer før 15. september. I USA forblir prisen den samme, uten at Sony forklarer nøyaktig hvorfor prisøkningen ikke gjelder der også.

Slik er de nye PS5-prisene: Europa: PS5 med optisk drev – €549.99 (€499.99 før)

PS5 Digital Edition – €449.99 (€399.99 før) Storbritannia: PS5 med optisk drev – £479.99 (£449.99 før)

PS5 Digital Edition – £389.99 (£359.99 før) Japan (effective Sept. 15, 2022): PS5 med optisk drev – ¥60,478 yen (¥49,980 før)

PS5 Digital Edition – ¥49,478 yen (¥39,980 før) China: PS5 med optisk drev – ¥4,299 yuan (¥3,899 yuan før)

PS5 Digital Edition – ¥3,499 yuan (¥3,099 yuan før) Australia: PS5 med optisk drev – AUD $799.95 (AUD $749.95 før)

PS5 Digital Edition – AUD $649.95 (AUD $599.95 før) Mexico: PS5 med optisk drev – MXN $14,999 (MXN $13,999 før)

PS5 Digital Edition – MXN $12,499 (MXN $11,499 før) Canada: PS5 med optisk drev – CAD $649.99 ($629.99 før)

PS5 Digital Edition – CAD $519.99 ($499.99 før) Mer +

Utsolgt

Sonys PlayStation 5 fortsetter å være svært vanskelig å få tak i, og bortsett fra en håndfull butikker som selger spillkonsollen for skyhøye priser nord om 10.000 kroner, er den kronisk utsolgt. Butikker som Elkjøp, Power og Komplett selger unna partiene de får inn fortløpende i små partier.

Sony er klar over problemet, og sier de jobber på spreng for å øke produksjonstakten:

– Vår viktigste prioritet fortsetter å være å øke PS5-produksjonen slik at så mange som mulig kan oppleve alt PS5 kan by på, sier Ryan.

Komplett sier de heller ikke vet når situasjonen blir bedre her i Norge:

– Fortsatt er det flere som ønsker å kjøpe Playstation, enn antallet som tilgjengeliggjøres for det norske markedet. Når salget av Playstation blir normalt vet vi dessverre ikke, sier Hovland til Tek.no.