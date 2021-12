Færre bruker nyeste iOS

Tidligere iOS-versjoner var langt mer populære.

I høst slapp Apple den nyeste programvareoppdateringen til iPhoner i form av iOS 15. Vanligvis flokker iPhone-brukere over til den nyeste oppdateringen, og det tar sjeldent så lang tid før de aller fleste aktive iPhonene i verden bruker det nye operativsystemet.

I år har det imidlertid tatt lengre tid. Ifølge data fra analyseselskapet Mixpanel hadde «bare» 65,3 prosent av aktive iPhoner installert iOS 15 den 20. desember i år, tre måneder etter lanseringen.

Det høres kanskje mye ut med 65,3 prosent, men iOS 14 hadde til sammenligning blitt installert på hele 80,9 prosent av alle iPhoner på samme tid i fjor.

En viktig detalj å nevne her er at Apple har beholdt den samme listen med støttede produkter siden iOS 13, noe som vil si at enheter så langt tilbake som iPhone 6s fortsatt kan benytte seg av den nyeste programvaren. Hvorvidt dette har påvirket folks vilje til å oppdatere er imidlertid usikkert.

Å holde mobilen sin oppdatert handler ikke bare om å få nye funksjoner, men ogs å holde den sikret mot nye angrep. Sikkerhetsoppdateringer kommer jevnlig til mobilen, og krever at du holder mobilen oppdatert.

Hvorfor har det tatt så lang tid?

Mixpanels data byr ikke på noen forklaring på hvorfor færre har valgt å oppdatere iPhonene sine i år sammenlignet med tidligere år. Nettstedet CultofMac, som først skrev om undersøkelsen, har imidlertid noen teorier.

De nevner for eksempel at det kan være mangelen på store, nye funksjoner i iOS 15. For eksempel kunne iOS 14 by på «widgets» på hjemskjermen og støtte for bilde-i-bilde (PiP), mens iOS 15 generelt har bydd på fine småfunksjoner, bedre sikkerhet og bedre varslingskontroll, men ingen store funksjoner.

En annen teori er at iPhone-brukere har blitt mer skeptiske til å hoppe over til en ny iOS-versjon på grunn av småfeil og «bugs». Kanskje folk flest heller venter litt til oppdateringene har stabilisert seg og småfeilene er luket vekk?

Fortsatt langt foran Android

Selv om færre har lastet ned og installert iOS 15 i år enn iOS 14 i fjor, er Apple likevel langt foran Android når det gjelder programvareoppdateringer.

I november i år kunne for eksempel Google avsløre at Android 11 var installert på 24,2 prosent av Android-enheter. Altså en 14 måneder gammel programvareoppdatering. Hvor mange som hadde installert Android 12, som er selskapets nyeste programvareoppdatering, ville de ikke si.

Ettersom Android blir brukt av så mange forskjellige produsenter, og de fleste produsenter lager sin egen variant av operativsystemet, tar det alltid betydelig lenger for Android-brukere å komme seg over på den nyeste programvareoppdateringen. Og som vi skrev om nylig – i mange tilfeller slutter programvareoppdateringene å komme, og du sitter igjen med en mobil som ikke får de siste sikkerhetsoppdateringene.