Power annullerte ordrer på nytt Samsung-nettbrett – skylder på feilprising

– Forventer at Power står ved avtalene de har inngått, sier Forbrukerrådet. Power sier nei.

Samsungs Galaxy Tab S8+ 5G ble lagt ut av Power til 8699 kroner, drøyt 3000 kroner mindre enn veiledende pris på 11.990 kroner. Kjeden hevder prisen feilaktig var den danske prisen som hadde havnet i den norske nettbutikken, og har annullert ordrene.

Samsung lanserte for en knapp måned siden sine nye telefoner i Galaxy-serien, sammen med en ny generasjon av nettbrett-serien Galaxy Tab S.

Gleden var nok derfor stor blant de kundene som fant modellen Galaxy Tab S8+ med 5G hos Power til 8699 kroner – drøye 3000 kroner mindre enn standardprisen på 11.990 kroner.

– Jeg fikk tilsendt ordrebekreftelse og alt var fint. Tre dager senere sjekker jeg ordrestatus, og da er den kansellert. Det var merkelig, tenkte jeg, siden jeg heller ikke hadde fått hverken telefon, melding eller mail om dette, sier Christopher Bergseteren til Tek.no.

Fikk kansellert to ganger

Han forklarer at han ringte kundeservice dagen etterpå, og at de først forklarte seg med at det var problemer med betalingsoverføring i banken, og at ordren derfor hadde blitt kansellert. Da han svarte at han kunne bestille den på ny til samme pris, så endret de svaret til at prisen var feil, ifølge Bergseteren.

Powers kundeservice forklarte så at prisene hadde vært feil, og at det var snakk om en dansk pris som hadde havnet i den norske nettbutikken. Bergseteren forklarer at han ikke kom noen vei i telefonsamtalen, og bestemte seg for å dra innom en lokal Power-butikk. Der fikk han bestille et nytt nettbrett til samme pris som han opprinnelig hadde betalt.

– Jeg var egentlig godt fornøyd igjen, etter en heller dårlig opplevelse med kansellering av produkt som ikke ble gitt beskjed om, hvor jeg måtte kontakte kundeservice for å få en heller dårlig opplevelse der.

Men igjen kom kontrabeskjeden. 30 minutter senere kom en SMS fra Power om at kjøpet hadde blitt kansellert og at pengene ville bli tilbakeført innen noen dager. Han ringte igjen Power og fikk beskjed om at de ikke kunne selge nettbrettet til 8699 kroner, og at kjøpet derfor ble kansellert på ny.

– Skal man som kunde forvente at et nytt nettbrett til 8699 kroner er en selvsagt feil pris? Er det slik at de store kjedene kan kansellere varer som det passer dem fordi de har gjort en feil? Spesielt når varen allerede er betalt for, sier Bergseteren.

Galaxy Tab S8-serien kommer i tre versjoner: S8, S8+ og S8 Ultra. De har skjermer på henholdsvis 11, 12,4 og 14,6 tommer.

Power: – Åpenbar feilprising

En annen Power-kunde forteller nesten eksakt samme historie i en e-post til Tek.no, og hevder seg også dårlig behandlet av Powers kundebehandlere.

– Da jeg ringte kundeservice for å spørre om hvorfor de annullerte ordren online uten å melde fra, fikk jeg beskjed om at jeg var uhøflig, og da jeg spurte om de hadde et alternativ til løsning på dette var det at jeg kunne gå inn og bestille produktet til full pris. Jeg sa at jeg hadde bestilt produktet den dagen på grunn av den gode prisen og følte meg nå lurt. Da fikk jeg beskjed om at jeg var frekk, og så la vedkommende på kundeservice på. De var ikke villige til å komme med forslag, skriver hun og legger ved en skjermdump av beskjeden fra kundeservice.

Der heter det at «det har vist seg å være en prisfeil på våre sider der det har speilet danske priser i stedet for norske» og det vises til Powers vilkår om at de tar forbehold mot «skrivefeil, tekniske feil, prisendringer og utsolgte varer».

Forbrukerrådet: – Forventer at de står ved avtalene

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier det kun er åpenbare tilfeller av feilprising hvor selgeren kan erklære avtalen ugyldig.

– I praksis krever man at forbrukeren burde skjønt at prisen var feil, noe som ofte knyttes til størrelsen på den feilaktige rabatten. Dersom det er salg eller kampanjer som overlapper feilprisingen, så vil det også kunne tillegges vekt. Det følger av avtaleloven og fast praksis fra Forbrukerklageutvalget, sier han til Tek.no.

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener feilprisingen her er langt fra åpenbar, og at Power bør stå ved avtalene sine.

Iversen viser til et knippe avgjørelser fra Forbrukerklageutvalget, hvor forbrukeren har fått medhold selv når avslaget har vært i størrelsesordenen 65–70 prosent, mens butikken har fått medhold når det har vært snakk om rabatter på 85 prosent og over. Utvalget har også ment at slike standardiserte forbehold om feil ikke kan brukes til at butikken ensidig kan endre innholdet av avtalen på et «så vesentlig punkt som prisen».

– I denne saken så kostet den aktuelle Samsung Galaxy Tab S8+ egentlig 11.990 kroner, mens forbrukerne fikk kjøpe den for kroner 8699. Dette er kun en rabatt på 27 prosent. Selv om produktet er lansert nylig, så har jeg store utfordringer med å se at en forbruker burde skjønt at det var en feilprising. Her forventer vi at Power står ved avtalene de har inngått, og gir forbrukerne nettbrettene til den rabatterte prisen, sier Forbrukerrådet-juristen.

– For selskapets del vil det antageligvis gi en positiv effekt på omdømme og antagelig spare dem for flere klagesaker dersom de tar feilprisingen på sin kappe, legger han til.

Powers kommunikasjonssjef Siri Røhr-Staff sier de mener de har rett til å kansellere ordrer med grove prisfeil.

Vi konfronterte Powers kommunikasjonssjef Siri Røhr-Staff med uttalelsene til Forbrukerrådet. Hun sier at det som skjedde var at dansk valuta lastet opp i en kampanjemodul i stedet for norsk, noe som gjorde at prisen ble unormalt lav.

– Samtidig var dette et forhåndssalg (2,5 uke før salgsstart), noe som betyr at de kundene som fikk kjøpt til denne prisen visste nøyaktig hva som var veiledende pris. Slik vi ser det har vi rett til å kansellere ordre som har grove prisfeil, og dette var en åpenbar feilprising, skriver hun i en e-post.

– Handler ikke lenger om nettbrettet

20 dager har nå gått, og Bergseteren har fortsatt ikke fått tilbake pengene fra Power.

– Nå handler det ikke om nettbrettet lenger. Det handler om en helt rufsete kundebehandling og en tydelig manglende respekt fra en stor kjede. Det handler om å gjøre opp for seg, og nå handler det faktisk om en ganske stor sum med penger også, sier han.