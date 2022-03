Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Apple latterliggjøres for nye Magic Mouse

– Seks og et halvt år, og den har fortsatt samme problem.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Tirsdag denne uken lanserte Apple en håndfull nye produkter, deriblant en ny og billig iPhone, en iPad Air og den helt nye Mac Studio.

Sammen med nye Mac Studio oppgraderte selskapet også sin datamus Magic Mouse, som det nå er 6,5 år siden den først kom på markedet. Den eneste forskjellen fra tidligere er fargen den nå er tilgjengelig i, nemlig svart og sølv.

Men det er ikke mangelen på nye funksjoner eller den nye fargen som får teknologijournalister verden over til å reagere, men det faktum at den fortsatt lades via en tilkobling på undersiden av musen.

– Apple ber rett og slett brukere om å legge dingsen på ryggen, som en bille med beinene rett opp i luften, og plugge inn kabelen, skriver The Verge, og påpeker hvor dumt det er å ha en ladeløsning som gjør musen ubrukelig mens den lader.

Magic Mouse (2022) annonse Sjekk prisen

Kritisert i årevis

Helt tilbake i 2015 klagde vi på den håpløse plasseringen av ladeporten.

Kritikken er ikke ny. Helt siden Magic Mouse først ble lansert i slutten av 2015 har testere poengtert hvor dum ladeløsningen er. Også vi på Tek ga den kraftig trekk for «idiotisk ladeløsning» i vår test.

Siden den gang har Apple jevnlig oppdatert Magic Mouse med nye farger, men altså aldri gjort noe med den håpløse ladingen.

Bedre alternativer

Og om det var noe tvil, andre trådløse mus har for lengst funnet en bedre løsning på problemet. For eksempel ved å helt enkelt ha ladekontakten på framsiden, slik at den ser ut som en vanlig kablet mus mens den lader.

En rekke gamingmus har tatt skrittet enda et hakk og tilbyr trådløs lading via musematten, slik som Logitech G Pro eller Razer Mamba Hyperflux.