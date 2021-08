Uenig med oss? Nå kan du skrive brukeranmeldelser på Tek

Nå kan du legge inn brukeranmeldelser med tekst på produktsidene her på Tek.no.

Stein Jarle Olsen 26 Aug 2021 14:44

Nå utvider vi mulighetene for brukerrangeringer av produkter på Tek.no. Denne uken ble muligheten til å skrive anmeldelser innført - i tillegg til den eksisterende rangeringen med én til fem stjerner.

Dette gjøres delvis for å gjøre stjernerangeringene mer troverdige for andre lesere, ved at en godt fundert tekst har langt større verdi og troverdighet enn en ren stjernerangering.

Du kan også legge inn dato for kjøp når du vil skrive en brukeranmeldelse, og som i kommentarfeltet ellers krever funksjonen at du er innlogget med en Schibsted-konto og bruker fullt navn.

Anmeldelser vil bli moderert i etterkant, på samme måte som kommentarfeltet, og det er mulig å rapportere inn anmeldelser som ikke gir mening eller bryter reglene våre.

Enten du er enig eller uenig med oss kan du nå altså høre fra deg på våre produktsider, kanskje for Apples AirPods , Samsungs Galaxy S21 Ultra eller testvinner-hengekøyen fra Amok ?

Produktsidene for andre produkter finner du enten under Tester-fanen øverst på Tek eller ved å søke deg frem til produktet du vil anmelde. Bare produkter vi i Tek har vurdert vil dukke opp.

Hvis du klikker «Gi karakter» nederst i vurderingsboksen vil du nå bli tatt til et skjema hvor du kan velge mellom kun å legge inn en stjernerangering eller også å skrive inn en tilhørende tekst.

Kom med feedback

Vi gleder oss til å høre lesernes perspektiver, og tror det sitter mange med stor kunnskap der ute - og som kanskje ser et produkt på en annen måte enn det vi i redaksjonen gjør. Og enten man er enige eller uenige er uansett synspunktene forhåpentligvis av stor verdi for andre lesere som er nysgjerrige på akkurat dét produktet.

Vi tror også brukeranmeldelser vil gi større anledning til sette fokus for eksempel på et produkts holdbarhet - noe som ofte er vanskelig å si så mye om i løpet av den forholdsvis korte perioden vi i redaksjonen har til rådighet når vi tester.

Vi håper mange vil benytte seg av funksjonen. Og om du har innspill eller forslag til forbedringer må du gjerne høre av deg i kommentarfeltet.