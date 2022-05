Avis: Netflix fremskynder reklameplanene sine

Kan gi billigere abonnement.

Det er bare noen uker siden det ble kjent at strømmegiganten Netflix vurderte å introdusere reklame på plattformen, omtrent slik vi kjenner fra lineær TV der man får avbrudd midt i en serie eller film.

Nå skriver New York Times at Netflix ser ut til å fremskynde disse planene. Fra å jobbe for å tilby et delvis reklamefinansiert abonnement innen et år eller to, vil de nå stable dette på beina i løpet av årets tre siste måneder.

Ved å servere reklame mens man strømmer vil Netflix trolig introdusere et billigere abonnement.

Reklamegrepet skal være et direkte svar på brukerflukten strømmetjenesten har opplevd de siste månedene. Da Netflix offentliggjorde de siste kvartalstallene ble det kjent at de hadde mistet totalt 200.000 abonnenter, og med det gått i minus for første gang siden tjenesten ble lansert.

Med til historien hører det at selskapet tapte 700.000 russiske brukere som følge av sanksjoner, men også 600.000 kanadiske og amerikanske brukere vendte dem ryggen i perioden.

Har økt prisene

De siste årene har Netflix blitt gradvis dyrere, særlig for de som vil strømme i Full HD eller i 4K-oppløsning. Dette har skjedd samtidig som mange flere aktører kommet til i strømmemarkedet, noe som har ført til et mer fragmentert tilbud og økt konkurranse om folks tid og lommebok sammenlignet med da de lanserte tjenesten.

Det billigste HD-abonnementet hos Netflix koster i dag 109 kroner per måned, mens 4K-strømming koster hele 159 kroner. I dag er Netflix den klart dyreste strømmetjenesten på markedet. Rivaliserende tjenester som HBO Max, Paramount Plus og Apple TV Plus koster henholdsvis 89, 69 og 59 kroner per måned og tilbyr alle strømming i inntil 4K-oppløsning.

Positive til reklame

Ifølge The Next Web er en delvis reklamefinansiert modell en direkte konsekvens av Netflix’ manglende vekst.

I april siterte de Netflix-sjef Reed Hastings, som i utgangspunktet er imot reklame og vil ha rene abonnementsløsninger, på følgende:

– Men så mye som jeg er en fan av det, er jeg en større fan av forbrukernes valg, og det er veldig fornuftig å la de som ønsker å ha en lavere pris og er reklametolerante få det de vil ha.

Planlegger grep mot kontodelere

Hastings pekte på at en av grunnene til manglende vekst er at stadig flere deler kontoen sin utenfor husholdningen. Dette betyr følgelig at det er færre betalende brukere, selv om de likevel anvender Netflix.

Netflix har tidligere uttalt at de vurderer å øke kostnaden om du deler kontoen din utenfor husholdningen, og begynt å teste en betalingsløsning hvor du legger til ekstra brukere som ikke bor sammen med deg i enkelte områder.

Dette betyr følgelig at de også jobber med løsninger for å finne ut hvem som deler konto med venner eller familie utenfor husholdningen i dag. Et grep som enn så lenge er mulig, men som ifølge vilkårene altså ikke er tillatt.

Også nykommeren Disney Plus jobber med en reklamefinansiert modell. Tjenesten koster i dag 89 kroner per måned.