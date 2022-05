Ny «gratis» strømmetjeneste lansert i Norge

Pluto TV skal by på filmer, serier og sport.

Vegar Jansen 2 min lesetid Lagre Lagre artikkel

TV-himmelen har fått en ny og lavthengende stjerne. Eller dvergplanet, for å være helt presis. Nykommeren – som akkurat har blitt lansert i Skandinavia – heter nemlig Pluto TV og er en annonsebasert strømmetjeneste.

I en medieverden hvor det er lett å bruke mange hundre kroner i måneden for å ha litt underholdning å glane på, er det alltids kjekt med «gratis» alternativer. Mot å se litt reklame får du muligheten til velge fritt i en programkatalog med over 70 kanaler – med innhold som spenner fra sport til Star Trek.

Denne skjermen får du bare venne deg til.

Bak Pluto TV finner vi Paramount, som her i Norge kun har vært på banen i litt over ett år, da med tjenesten Paramount+. Men i motsetning til Paramount+ koster det altså ikke noe å bruke Pluto TV.

Innholdet vil likevel i stor grad være hentet fra Paramounts merkevarefamilie, med egne kanaler for visse MTV-show og Comedy Central-innhold som South Park.

For barna finner vi blant annet kanaler for Svampebob, PAW Patrol og Dora utforskeren.

I tillegg kjører Pluto TV på med både filmer og sport, men typisk nok kan du ikke forvente deg de siste og heiteste filmtitlene eller nyeste sportsarrangementene. Med mindre du regner med MMA og rallycross.

Ellers skal det også være dugelig med kriminnhold, mens nerdene blant oss i hvert fall kan trøste oss med en dedikert Star Trek-kanal der vi skal finne Star Trek: Deep Space Nine og Star Trek: Voyager.

Norsk innhold i samarbeid med Viafree

I begynnelsen vil også Pluto TV samarbeide med Viafree, som er en reklamebasert video-on-demand-tjeneste (AVOD). Viafree vil sørge for at innhold kan strømmes når vi ønsker det, og dessuten servere «lokalt innhold» i form av blant annet Luksusfellen, Eventyrlig Oppussing, Camp Kulinaris og Charterfeber.

Men vær oppmerksom på at Viafree etter hvert vil fases ut og bli en frittstående tjeneste.

Uansett vil innholdet altså være gratis, vel å merke i bytte mot at du ser litt reklame nå og da. Ifølge representanter for Pluto TV er det i hovedsak snakk om to reklamepauser på rundt fem minutter per time, men at dette også kan være avhengig av typen innhold som strømmes.

Tjenesten er i hvert fall tilgjengelig gjennom nettleseren på www.pluto.tv og krever ingen registrering.

Videre har Pluto TV sin egen Android- og iOS-app, samt at det finnes apper for smart-TV fra i hvert fall LG og Samsung. I tillegg skal det komme muligheter for Chromecast og Amazon Fire TV fra begynnelsen av juni måned.

Ifølge seg selv har Pluto TV over 54 millioner månedlige aktive brukere.

Les også Avis: Netflix fremskynder reklameplanene sine