Latterliggjør Apples reparasjonskit

Koster mer å fikse det selv enn å levere til service.

Niklas Plikk 2 min lesetid

Mange var glade da Apple annonserte at de skulle begynne å gjøre det enklere for kunder å reparere deres egne dingser.

Tjenesten heter «Self Service Repair» og lar kunder, i første omgang bare i USA, å kjøpe originale deler direkte fra Apple, og leie Apples profesjonelle verktøy hvis man ønsker.

Nå er Self Service Repair i ferd med å lanseres i USA, og journalisten Sean Hollister hos The Verge er en av de første som har prøvd tjenesten. Tilbakemeldingene er imidlertid ikke nådig. Ikke bare kostet det ham mer å reparere sin iPhone 12 Mini selv enn det ville vært å sende den til Apple, det var også en omfattende og tungvint prosess han måtte igjennom.

– Man kan begynne å lure på om Apple ikke ønsker at vi skal reparere tingene deres selv, skriver han.

36 kilograms verktøykasse

Sean Hollister hadde altså en iPhone 12 mini han ønsket å bytte batteriet til. Batteriet skulle Apple ha 69 dollar for – den samme prisen Apple tar for å bytte batteriet for deg i en Apple-butikk. Men her måtte Hollister altså gjøre jobben selv.

I tillegg skal Apple ha 49 dollar for å leie spesialdesignede verktøy for å bytte batteriet. Disse får kunder ha i maks syv dager, og de kommer i to enorme kasser som sammen veide nærmere 36 kilogram. Ettersom utstyret er så dyrt måtte han også reservere 1200 dollar på kredittkortet sitt, altså nesten 12.000 kroner, som han mister hvis utstyret ikke ble levert tilbake innen de syv dagene.

Gjenkjente ikke batteriet som offisielt

Med utstyret endelig på plass begynte han prosessen med å bytte batteriet. Til tross for det avanserte utstyret, gikk ikke prosessen helt smertefritt. Maskinene fungerte ikke helt som de skulle og instruksjonene var litt vage på visse punkter.

Til slutt fikk han imidlertid på plass det nye batteriet, og han trodde han var ferdig. Før skjermen lyste opp og sa iPhonen ikke gjenkjente batteriet.

– Den mest irriterende delen av hele denne prosessen var at etter å ha kjøpt Apples offisielle deler, brukt Apples offisielle verktøy var at iPhonen ikke gjenkjente det offisielle batteriet som offisielt. «Ukjent del» blinket på skjermen min, skriver Hollister.

Det skulle vise seg at dette er tiltenkt oppførsel fra mobilen. Apple forventer nemlig at alle som har reparert mobilene sine med deres offisielle deler også skal ringe inn for å verifisere delene i etterkant. Og dette kan ikke engang gjøres fra mobilen du akkurat reparerte, fordi det krever at mobilen settes i en egen «diagnostikk»-modus, for å gi selskapet fjernkontroll over enheten.

– Det mer jeg tenker på det er Apples Self Service Repair den perfekte måten å få det til å virke som at selskapet bryr seg om «right to repair», uten å egentlig støtte det i det hele tatt, konkluderer Hollister.

Les hele historien hos The Verge.

Foreløpig er Self Service Repair kun tilgjengelig i USA, men skal slippes i andre land i løpet av året. Hvorvidt det inkluderer Norge er ikke sikkert.

