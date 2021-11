YouTube skal gjemme antall «tomler ned»

YouTube fjerner offentlig visning av «jeg liker ikke dette»-stemmer fra videoene, meldes det på nettstedets offisielle blogg. Knappen vil stadig være på plass, og man vil stadig kunne klikke på den for å kunne si din sin mening, men antallet negative stemmer skal i fremtiden være privat. Altså vil det kun være videoens eier som kan se dette tallet i YouTube Studio.

Grunnen til denne forandringen skal være at YouTube ønsker å beskytte innholdsskaperne fra trakassering og redusere hva de kaller «dislike attacks» – altså det de oppfatter som relativt målrettede angrep der seerne gir en «tommel ned» på videoen fordi den allerede har fått en del negativ tilbakemelding allerede.

Ifølge YouTubes eksperimenter rundt dette er det nemlig slik at når ikke antallet «jeg liker ikke dette»-stemmer synes, senker det også sannsynligheten for at en ny seer også vil gi videoen en stemme ned.

Dette skal også i større grad være et problem for nyere og mindre YouTube-kanaler. Disse vil trolig også lide mer av negative stemmer, da mange «tomler ned» trolig vil forhindre at den allmektige YouTube-algoritmen anbefaler videoen til like mange nye potensielle seere.

Mer jobb for seerne

Denne oppdateringen hos YouTube høres sånn sett ut som en god ting for de som lager videoene, men det vil også kunne bety litt mer jobb for de som enkelt ønsker å vite hva man skal konsumere av alt innholdet på plattformen.

Fremover vil det altså ikke være mulig å se på antall «tomler ned» for å bedømme om en video er verdt å bruke tiden på eller ei. Nå må man faktisk se noe på den selv, eller belage seg på å skumme gjennom kommentarene for å forhåpentligvis kunne skille godt innhold fra lurevideoer som ikke er verdt din dyrebare tid.

Det vil ta noen dager før denne oppdateringen har rullet ut globalt, og i mellomtiden kan vi se negative stemmer som vanlig. Interessant nok la YouTube ut en video om denne nyheten på sin YouTube Creators-kanal. I skrivende stund har denne fått 7600 tomler opp og 28.000 tomler ned.

Nintendo har også fått noen «dislikes» i det siste:

