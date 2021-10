Telias internettproblemer løst: − Forårsaket av en intern feil

Telia hadde torsdag kveld omfattende problemer med mobil- og fastnettet. Det er uvisst hvor mange kunder som var rammet.

Etter at det i 18-tiden torsdag oppsto store problemer, melder Telia klokken 19.47 at mobil- og fastnettet fungerer som det skal igjen.

– Det vi vet så langt er at vi litt tidligere i kveld hadde problemer med både mobil- og fastnettet vårt. Nå ser vi at trafikken både i mobil- og fastnettet er tilbake til normalt igjen. Problemene var forårsaket av en intern feil, det er det vi vet på nåværende tidspunkt. Vi vil de neste dagene jobbe grundig for å undersøke nøyaktig hva som var årsaken, sier informasjonssjef Daniel Barhom i Telia til VG torsdag kveld.

– Vi beklager overfor de kundene som har blitt berørt, fortsetter Barhom.

Teknologiekspert: – Urovekkende

Telia hadde problemer med fastnettet mandag kveld denne uken, men meldte tirsdag at feilen var rettet.

– Dette er andre gangen Telia er nede på kort tid, og dette begynner jo å bli urovekkende – for å si det forsiktig, sier byråleder i kommunikasjonsbyrået Coxit og teknologiekspert Magnus Brøyn.

Han befinner seg på en teknologi- og HR-konferanse i Vilnius i Litauen, der de ifølge Brøyn heller ikke har mobilnett.

TEKNOLOGIEKSPERT: Magnus Brøyn i kommunikasjonsbyået Coxit.

– Det er jo tydelig at dette er noe som rammer grunnstammene, slik som da Facebook hadde problemer med det bakenforliggende nettverket mellom datasentrene. Det er ikke grunn til å tro at dette er sammenkoblet, men Telia fikk problemer mer eller mindre samtidig, sier han og fortsetter:

– Nå skjer det igjen. Ikke bare i Norge, men også i utlandet. Det viser at problemene trolig er ganske omfattende. For det er ikke noen automatikk i at denne typen driftsstans også skal påvirke abonnenter i utlandet.

Brøyn vil imidlertid ikke begynne å spekulere i hva som har skjedd.

– Er det en ting de siste dagene har lært oss, er at det ikke er vits å begynne med de store konspirasjonsteoriene.

Telia sier til VG at problemene tidligere i uken kun rammet fastnettet, og at det er fremdeles er uklart om det er noen sammenheng mellom feilen da og feilen torsdag kveld.

FRA 0 TIL 100: Etter klokken 18 skøyt rapporteringene om problemer hos Telia rett til værs. Over 2000 personer har rapport inn meldinger.

På nettstedet Downdetector har det kommet inn over 2000 feilrapporter fra Telia-kunder over store deler av landet.

På Telias nettside blir den som går inn møtt av følgende melding:

«Vi har problemer med Telia.no akkurat nå, så du ser nå en forenkle versjon av forsiden i stedet. Nettbutikken er heldigvis i orden».

Selskapet har totalt over 480.000 bredbåndskunder i Norge.

Telia-kunder i Østfold fikk torsdag morgen melding om et ofattende fiberbrudd i område som har påvirket både TV- og internettjenestene.

– Det er snakk om fem fiberkabler som har røket i forbindelse med boring i en motorvei, skrev Telia til disse kundene. Torsdag ettermiddag kom nye meldinger om at E6 må midlertidig stenges for å få rettet feilen og at dette skal skje natt til fredag.

