Google anker EUs kjempebot på 40 milliarder kroner

Mener Google er det vanligste søkeordet i Bing.

Google slår tilbake mot EU-domstolen som i 2018 dømte dem til å betale en gigabot pålydende 40 milliarder kroner for å hindre konkurranse og mener at de kun er populære fordi folk vil bruke dem, og at det ikke er på grunn av tvang.

Europakommisjonen mente i 2018 at Google presset søkemotoren sin på andre gjennom Android, og således forhindret konkurranse.

– Google har brukt sitt Android-system til å sementere dominansen til sin søkemotor, uttalte EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager i en uttalelse den gang.

Ny høring i EU-domstolen

Teknologiganten lovet den gang å ta opp kampen og anke saken, og det har de da altså gjort.

I nye høringer i EU-domstolen tirsdag denne uken, først gjengitt av Bloomberg, argumenterte Googles advokat, Alfonso Lamadrid, for at de hadde «lagt frem bevis som viser at det vanligste søket på Bing langt på vei er Google». Bing er altså Microsofts egen søkemotor.

Han uttalte også at folk brukte Google fordi de valgte det, ikke på grunn av tvang.

Men selv om man kan være enig eller uenig i valgmuligheten mellom Google og andre søkemotorer, poengterer Gizmodo at mye av grunnen til søkemotorens dominans er fordi de tilbake i 2000 brukte enorme mengder penger på å indeksere flest mulig nettsider. Og siden har de bare blitt større.

Når ingen andre søkemotorer klarer å holde tritt, og både Android og Apple-telefoner har Google som fast inventar, så er det også mindre sannsynlig at man velger noe annet.

Google hevder selv at spørreundersøkelser viser at 95 prosent foretrekker Google over andre søkemotorer. Google har rundt 90 prosent markedsandel for søk, ifølge statistikkselskapet Statista.