Nå har det blitt dyrere å handle på Ikea

Betydelig prisøkning på en rekke produkter.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Møbel- og innredningsgiganten Ikea har nylig satt opp prisene på en rekke varer. I ett eksempel Tek.no har lagt merke til, er det snakk om en prisøkning på opp mot nesten seksti prosent.

Ellers ser vi en rekke prispåslag på rundt 25 prosent, og noen av selskapets høyttalere har blitt flere hundre kroner dyrere.

Ifølge Helene Løken, som er kommunikasjonsdirektør i Ikea Norge, har justeringen ført til at prisene – globalt sett – i gjennomsnitt har økt med rundt ni prosent. Og det på tvers av produktkategorier.

Men dette skal visstnok variere fra land til land.

Samtidig kaller den svenske kjeden det hele for en «prisjustering», og hevder at noen varer også kan ha blitt rimeligere. Men vi får ingen svar på vårt spørsmål om hvor mange varer som er prisjustert.

En del dyrere elektronikk

Vi i Tek.no, som av forståelige grunner i hovedsak ser mest på Ikeas elektronikk, har kikket litt nærmere på flere varer og funnet at en rekke av dem har gått opp i pris sånn over helgen som var.

Noen eksempler er:

Plattboj litiumsbatteri har gått fra 12 til 19 kroner, en økning på 58 prosent.

Trådfri snarveisknapp har gått fra 99 til 129 kroner, en økning på 30 prosent.

Åskväder startsett har gått fra 199 til 249 kroner, en økning på 25 prosent.

Åskväder feste har gått fra 25 til 35 kroner, en økning på 40 prosent.

Åskstorm 40 W USB-lader har gått fra fra 199 til 249 kroner, en økning på 25 prosent.

Livboj trådløs lader har gått fra fra 49 til 59 kroner, en økning på 20 prosent.

Nordmärke trådløs lader har gått fra 99 til 129 kroner, en økning på 25 prosent.

Symfonisk lampebase har gått fra 1299 til 1499 kroner, en økning på 15 prosent.

Symfonisk lampebase + glasskjerm har gått fra 1699 til 1999 kroner, en økning på 18 prosent.

Symfonisk bilderamme med høyttaler har gått fra 1799 til 2199 kroner, en økning på 22 prosent.

Ekstra panel til Symfonisk billedramme har gått fra 199 til 249 kroner, en økning på 25 prosent.

Symfonisk fjernkontroll til lyd har gått fra 169 til 179 kroner, en økning på 6 prosent.

Men det må også sies at ikke alle varelinjer vi har sett har fått en prisøkning. Ikeas nye oppladbare batterier ved navn «Ladda» har for eksempel akkurat de samme prisene som da vi testet dem før jul i fjor.

Globale markedskrefter

Helene Løken er kommunikasjonsdirektør i Ikea Norge.

Ikea selv peker på at effektene av covid-19 stadig påvirker det globale markedet.

– Vi jobber hardt for å holde prisene våre så lave og stabile som mulig, men er ikke immune mot den makroøkonomiske utviklingen. For å sikre at Ikea er rustet, også fremover, må prisene våre justeres for å gjenspeile det økte kostnadsgrunnlaget, sier kommunikasjonsdirektør Løken.

