Forvandlet leketøy til en fungerende spillkontroller

På tide for poden å spille Elden Ring.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

En kreativ gamer, Dylan “Rudeism” Beck, forvandlet en leketøyskontroller fra Fisher-Price til en faktisk fungerende Xbox-kontroller for å spille «Elden Ring».

Det eneste som avslører at det ikke bare er et plastleketøy til et par hundrelapper er en USB-tilkobling på toppen, men ellers er både lyder og knapper inntakt.

Ideen skal ha kommet etter at Twitter-brukeren Wario64 tvitret at kontrolleren hadde vært perfekt egnet for å spille Elden Ring - relativt kjent for å være et svært vanskelig spill.

Rudeism stakk til nærmeste leketøysbutikk og kjøpte lekekontrolleren, og i løpet av de neste ukene forvandlet ham den til en (nesten) fullt fungerende Xbox-kontroller.

Det er foreløpig ingen video hvor Beck faktisk slår noen bosser med Elden Ring med kontrolleren, men han sier han har planer om å slå hele spillet med den så fort han får tid.

Og det er liten grunn til å tvile på at han kommer til å få det til. Den samme mannen er nemlig kjent i spillmiljøet for å lage helsprø kontrollere, og slo blant annet det minst like vanskelige spillet Dark Souls 3 ved hjelp av morsekode:

Han har også lagt Fortnite-kontrollere ved hjelp av et Nerf-gevær og Star Wars-kontrollere med en lyssabel i plast. Sånn sett er Fisher -Price-kontrolleren blant det mer «normale» han har laget, og også en av hans favoritter.

– Rett og slett fordi hvor «clean» den ser ut, forteller Beck til The Verge.

For å innsiden av plastchassier har han fått plass til en Arduino Pro Micro, en to-akse-joystick og et par ekstra brytere for å forvandle de ellers ikke-fungerende skulderknappene til faktiske knapper.

Slik ser det ut på innsiden:

Fisher-Price har for øvrig fått skryt av spillmijøet tidligere for lekekontrolleren sin fordi de har lagt inn støtte for den såkalte Konami-koden. Trykker man den velkjente sekvensen av knapper - opp-opp-ned-ned-venstre-høyre-venstre-høyre-B-A (start) - lager den en liten sekvens av lyder og sier man «vant».

Ikke verst for en liten plastgreie til under 200 kroner.

