Ekspertene: Slik blir Apple Watch Series 8

I år blir det designendringer.

Niklas Plikk

Fjorårets Apple Watch var en liten skuffelse. Ikke fordi det var noe galt med den, men fordi den ikke kom med så mange nyheter som var ventet. Blant annet var designet fortsatt nesten nøyaktig det samme som før, selv om skjermen ble hakket større.

I år spår imidlertid ekspertene både nytt design og et par større innovasjoner. Den velkjente analytikeren Ming-Chi Kuo, som har en særdeles imponerende merittliste når det kommer til Apple-spådommer, mener den største nye funksjonen til Apple Watch Series 8 vil være kroppstemperaturmåling.

I et Twitter-innlegg på søndag hevder Kuo at Apple kansellerte funksjonen i siste liten på fjorårets Apple Watch i siste liten:

– Apple kansellerte kroppstemperaturmålingen på Apple Watch 7 fordi algoritmen var ikke god nok før de kom til EVT-stadiet i fjor.

EVT i dette tilfellet referer til det som kalles Engineering Validation Testing; en rekke tester som blir gjort på maskinvarefunksjoner før produktet nærmer seg masseproduksjon.

Apple Watch series 7

Skal «gjette» seg til om du har feber

Kuo påpeker at det kan virke som en enkel funksjon å implementere - temperaturmålere er tross alt ingen nyhet i seg selv - men at det i praksis er svært utfordrende å gjøre den nyttig i en klokke.

– Utfordringen i å implementere nøyaktig kroppstemperaturmåling er at temperaturen på huden raskt endrer seg basert på utvendige faktorer. En klokke kan ikke alene vite hva kjernetemperaturen i kroppen er ved hjelp av bare maskinvare, den må jobbe i tandem med en god algoritme, forklarer Kuo.

Det er denne algoritmen, som skal kunne «gjette» seg fram til hva slags kjernetemperatur kroppen din faktisk har, som ikke var klar i fjor. Men i år tror Kuo at Apple har løst problemet.

Én funksjon som nevnes i denne sammenheng er for eksempel å kombinere temperaturdata med måling av oksygenmetning i blodet, for å for eksempel detektere opptrappingen til en lungebetennelse før den slår inn for fullt.

Designendringer

Slik er det antatt at det nye designet til Apple Watch Series 8 vil være.

I tillegg til temperaturmåler er det altså ventet at Apple Watch Series 8 vil få et nytt design. Dette gikk det rykter om i fjor også. Designet sies å bli mer kantete og flatt, og vil ligne mer på både designet til de nyere iPhonene (iPhone 12 og nyere) og iPad Air/Pro/Mini.

Det nevnes også at det er en mulighet for at det vil komme en Apple Watch Pro-modell som vil få det nye designet, mens den «vanlige» Apple Watchen vil beholde det gamle designet.

Apple Watch pleier å bli lansert i samme slengen som nye iPhoner, som Apple pleier å avsløre i september. Dermed er det fortsatt en del måneder igjen til vi får se om ryktene stemmer denne gangen.

