Rekordår for løsepengevirus

Fjoråret ble et rekordår for utpressingskrav knyttet til løsepengevirus, ifølge en rapport fra nettsikkerhetsselskapet Palo Alto Networks.

De gjennomsnittlige kravene ble mer en doblet til 2,2 milliarder dollar – en økning på 144 prosent. Gjennomsnittsutbetalingen økte med 78 prosent til 541.000 dollar, ifølge rapporten fra Palo Alto.

– I 2021 påvirket slike løsepengeangrep hverdagsaktiviteter som folk flest tar for gitt. Alt fra å handle dagligvarer, kjøpe bensin eller ringe nødtelefonen, sier Jen Miller-Osborn i avdelingen som har utarbeidet rapporten.

Et lite knippe kriminelle grupper står for en stor andel av angrepene. Cont løsepengevirus var alene ansvarlig for over 20 prosent av tilfellene, fulgt av Revil – også kjent som Sodinokibi – med 7,1 prosent og Hello Kitty og Phobos (4,8 prosent hver). Rapporten beskriver fremveksten av 36 nye gjenger som driver med løsepengevirus.

En metode som brukes til å presse folk for penger, er å true med å lekke personlige opplysninger på lyssky deler av internett.

– Rapporten dokumenterer hvordan kriminelle virksomheter investerer i å utvikle verktøy som er enklere å bruke i angrep som utnytter sårbarheter. Antall ofre som fikk data lekket, økte med 85 prosent til 2566 organisasjoner i fjor, sier daglig leder Cato Evensen for Palo Alto Networks i Norge.

