Ny norsk app skal enkelt la deg dele bilen med venner og bekjente

Tapcar er en ny norsk tjeneste for bildeling, hvor du kan begrense delingen til venner og andre du stoler på.

Du har en bil. Den brukes nå og da, men står ubrukt store deler av uka - uten at du er komfortabel med å leie den ut til ukjente for eksempel på Getaround (tidligere Nabobil) eller liknende tjenester.

Det er scenarioet den nye norske tjenesten Tapcar sikter seg inn mot. Bildelingstjenesten har som hensikt å la deg dele bilen privat med små grupper av venner, bekjente, kolleger eller andre du stoler på, såkalte bilvenner.

«Stealth-modus» i appen sørger for at bilen ikke er synlig for andre, og så kan du invitere inn de brukerne du vil godkjenne, men du kan også velge å ha bilen «åpen» i appen og la andre brukere sende deg forespørsler, litt som hos konkurrerende tjenester.

Beregner prisene selv

Tapcar beregner prisene automatisk, basert på prinsipper fra leasing og biladministrasjon, opplyser Tapcar-leder Dennis Brandenberger til Tek.no. Bileieren kan selv justere prisene opp eller ned med inntil ti prosent, en grense som er satt for å sikre at prisene er trygge og rettferdige både for bileier og øvrige brukere.

Ved lansering er det kun Teslas biler (S, X, 3 og Y) som støttes, og appen vil foreløpig kun finnes til iOS, men flere bilmerker vil legges til utover i året og en Android-versjon er også planlagt i løpet av 2022.

Nettilkobling i bilen er selvfølgelig påkrevd, og Tapcar kommuniserer med bilens innebygde modem for å låse opp dører, sjekke kilometerstand og se hvor bilen befinner seg, blant annet. Oppsettet er kryptert med samme teknologi som brukes av bankene, forteller Brandenberger.

Om du ønsker kan du begrense utleien til et antall forhåndsgodkjente brukere.

I priseksemplene vi har sett koster eksempelvis en Tesla Model 3 snaut 47 kroner for en time, pluss 2,85 kroner per kilometer. En eldre Model S koster 34 kroner i timen og 2,71 kroner per kilometer.

Alt over ti timer regnes som et døgn, og prises til ti ganger timeprisen. For den aktuelle Model 3-en (en 2019-modell) koster dermed et døgn 468,40 kroner, altså pluss 2,85 kroner per kilometer.

Lading/drivstoff er inkludert, og drivstoff- eller strømpris i kalkylen justeres ved behov, opplyser Brandenberger. Prisene for utleie rekalkuleres etter et år, og jo eldre bilen er, jo lavere blir prisen. Faste brukere får også rabatt, og argumentet fra Tapcar, som med annen bildeling, er at utleieren kan tjene en potensielt betydelig sum, mens de øvrige brukerne har tilgang til bil når de trenger det, til en rimeligere penge enn å eie bil selv.

Daglig leder Dennis Brandenberger i Tapcar.

Bompenger i tillegg

Bompenger matches maskinelt med passeringsoversikter fra Autopass og belastes den som har kjørt. Det kommer altså i tillegg til prisene over. Hos for eksempel Bilkollektivet koster en Tesla Model 3 noe mer i døgnleie (613 kroner), men kilometerprisen på 1,90 kroner er lavere enn hos Tapcar - og inkluderer bompenger. I tillegg koster medlemskapet 125 kroner i måneden.

Hos Bertel O. Steens bildelingstjeneste Otto har de ikke Model 3-biler, men en Kia e-Niro koster 595 kroner i døgnet og inkluderer 150 kilometer. Bompenger kommer her i tillegg. En Mercedes-Benz EQB eller EQC koster på sin side 950 kroner i døgnet, også det med 150 kilometer inkludert. Overkjørte kilometer koster i begge tilfeller 3 kr/km.

Tapcar kommer med kaskoforsikring fra Tryg på inntil 1,5 millioner kroner, og bileier risikerer ikke bonustap på egen forsikring dersom det skjer en skade. Egenandelen er på 8000 kroner for bilbrukeren om det skjer en skade. Da betaler bileier ingenting.

En Tesla Model X er naturligvis betydelig dyrere å leie enn en Model 3.

14 + 3 prosent provisjon

Bruk av tjenesten er naturligvis ikke gratis. En bil som er aktiv i Tapcar koster bileieren 149 kroner i måneden, men om det ikke registreres bruk en gitt måned er avgiften null. I tillegg beregnes en serviceavgift, henholdsvis 3 prosent av totalprisen per tur for bileier og 13–14 prosent for bilbrukeren. Om det er bileieren selv eller den nærmeste familien som kjører er det ingen serviceavgift.

Systemet baserer seg til dels på tillit mellom bileieren og brukerne, for det ligger ikke inne noen forutsetning om at bilen skal gjøres klar før utleie. En egen kalender lar deg som bileier legge inn tidspunkter du trenger bilen selv. Andre brukere kan reservere bilen inntil tre måneder frem i tid. En egen jobbmodus skal også gjøre tjenesten egnet for bildeling på jobb.

Tapcar lanseres over helgen, altså helt i slutten av mars, opplyser Brandenberger.