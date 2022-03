Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Mobilselskapet Release kjøper Teknikmagasinet

Skal tilby salg og reparasjoner av brukte mobiler i 65 butikker.

Release-sjef Øistein Eriksen kjøper elektronikk-kjeden Teknikmagasinet.

Gjenbruks- og mobilselskapet Release kjøper nå Teknikmagasinet, som totalt har 65 butikker fordelt i Norge og Sverige. Tanken bak oppkjøpet er å kunne tilby kundene brukte mobiler i fysiske butikker.

Release har fra før fem fysiske butikker i Norge, hvor de altså livnærer seg av å selge blant annet brukte mobiler og i tillegg tilby reparasjon av for eksempel knust skjerm i butikken.

Skal få en grønnere profil

Teknikmagasinet utfører også allerede reparasjoner av mobiltelefoner i sine butikker, men de skal altså i tillegg selge brukte mobiler for å øke fokuset på gjenbruk hos folk.

En av styrkene, som Release-sjef Øistein Eriksen peker på, er at kundene da får muligheten til å se og føle på de brukte produktene i butikken før de bestemmer seg.

– Vi vil tilby bytte av knust skjerm og andre reparasjoner på dagen i butikker med god tilgjengelighet og lang åpningstid. Fra før har vi et bredt utvalg av brukte mobiltelefoner, og vi selger våre egne mobilabonnement med lave priser og god kundeservice. Denne kombinasjonen og totalpakken er vi alene om, understreker Eriksen, som legger til at gjenbruk og bærekraft blir kjernen i Teknikmagasinet fremover.

Et raskt søk i Release sin nettbutikk viser at du for eksempel kan kjøpe en Apple iPhone 12 mini med 256 GB til 7490 kroner. Det skal da være en såkalt A-vare som defineres som følgende:

«A-vare: Oppfattes som strøken, uten merker/riper av betydning. Intervall for batterikapasitet: 80-100%. Testet nøye av erfaren tekniker på alle vitale funksjoner. Selges uten lader og annet utstyr hvis det ikke er spesifisert.»

Til sammenligning koster denne 7990 kroner som ny hos aktører som for eksempel Elkjøp, Power og NetOnNet viser et søk i Prisjakt. Eller velger du ITMarked sin nettbutikk så får du den ned mot 7646 kroner.

Flere konkurrenter på nett

Release søker nå altså å selge brukte mobiler i fysiske butikker, i tillegg til at de også tilbyr den samme tjenesten via sine nettsider.

Men det finnes flere andre aktører som tilbyr brukte mobiler på nett. En av disse er Teleoutlet. Her vil tilsvarende brukt Apple 12 Mini med 256 GB koste deg det samme som hos Release. Da også som såkalt A-gradering. Du kan redusere prisen med rundt en tusenlapp til, men da er også slitasjen og «hvor brukt den er» satt til gradering C.

Også Øistein Eriksens gamle selskap OneCall kan friste med brukte mobiler. Under deres egne slagord «NestenNy».

Her finner vi dog ikke Apple 12 Mini med 256 GB i farten, men du må ut med 5990 kroner for en blå utgave med 64 GB lagringskapasitet. Til sammenligning koster denne telefonen, riktig nok i hvitt, 6390 kroner som ny hos for eksempel Elkjøp, Power, NetonNet eller Komplett.

