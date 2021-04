Her er Volkswagens firehjulsdrevne ID.4 - med norske priser

ID.4 GTX vil leveres mot slutten av sommeren. Prisene starter på rundt 460.000 kroner. Volkswagen

Stein Jarle Olsen 28 Apr 2021 18:07

Helt siden ID.4 ble lansert har det vært klart at det vil komme en firehjulsdrevet versjon av bilen en dag, og den dagen er nå her. I en nettsendt lansering onsdag viste Volkswagen frem sin nye «GTX»-versjon av bilen.

ID.4 GTX legger altså til en ekstra motor foran i bilen, og de færreste av spesifikasjonene vil nok være veldig overraskende om du er kjent med ID.4 og søstermodellen Skoda Enyaq fra før.

Vi snakker det samme batteriet på 77 kilowattimer netto, men i ID.4 skal det gi en WLTP-rekkevidde på 475 kilometer - 15 kilometer mer enn i Enyaq iV80X.

ID.4 GTX får blant annet sortlakkerte spoilere. Volkswagen

Sprekere enn Enyaq

ID.4 GTX blir imidlertid hakket sprekere motormessig enn Skodas variant. Motorkraften er på 220 kilowatt (299 hestekrefter), som er noe mer enn i Enyaq (195 kW). Det skal gi 0–100 på 6,2 sekunder, noe kjappere enn Enyaqs 6,9 sekunder.

Bilen vil fortsatt kunne hurtiglade med inntil 125 kilowatt. Designmessig har man lagt til tre «diamanter» under lyktene foran, samt endret noe på lysdesignet bak, blant annet med bremselys som former en X. Også innvendig er det lagt til enkelte elementer på GTX-modellen, blant annet med nye farger og kontrastsømmer i rødt på setene.

Bilen kan trekke tilhenger på inntil 1200 kg, som er 200 kg mer enn den bakhjulsdrevne varianten, og bagasjeromsplassen på 543 liter er den samme som tidligere.

Nye GTX-seter med kontrastsømmer. Volkswagen

Fra 460.000 kroner

Norsk startpris for ID.4 GTX blir 459.900 kroner inkludert levering Oslo, meldte importør Harald A. Møller onsdag. Det innebærer et påslag på snaut 43.000 kroner versus den tohjulsdrevne versjonen med likt batteri, og plasserer ID.4 GTX noe under nevnte Enyaq iV80X, som har en startpris inkludert levering på 484.680 kroner. Da har vi ikke tatt hensyn til mulige forskjeller i utstyr på de to.

459.900 er også noe mindre enn både Hyundais Ioniq 5 og Kias EV6 i firehjulsdrevne versjoner, men begge disse kommer nærmest fullutstyrt fra start, så tallene er ikke helt sammenliknbare. Ioniq 5 Long Range AWD koster 494.000 kroner pluss levering, EV6 GT-Line 520.000 kroner pluss levering. Se ellers spesifikasjonssammenlikning av bilene i tabellen nederst i saken.

Lyselementene under frontlyktene er nye. Volkswagen

Salget starter torsdag 29. april, og Møller opplyser at de første leveransene vil skje fra og med slutten av sommeren. Det blir sju utstyrspakker tilgjengelig, men verdt å merke seg spesielt er kanskje at de såkalte LED Matrix-lyktene er standard helt fra start på GTX.

GTX blir dessuten et nytt undermerke hos Volkswagen, akkurat som GTE har vært det for hybridene og GTI for selskapets «hot hatch»-modeller.

Volkswagen ga til sist en sniktitt på produksjonsversjonen av den kommende coupé-versjonen av bilen, som vil få navnet ID.5. Denne vil bli lansert i løpet av noen måneder, og vil også komme i GTX-versjon, ifølge Volkswagen.

ID.5 i kamuflert produksjonsversjon. Skjermdump

Slik er for øvrig ID.4 GTX mot noen av de mest aktuelle konkurrentene: