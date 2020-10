Nå skal Googles Assistent ta seg av pausemusikken

Bruker AI-teknologi mot irriterende telefonsystemer.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vegar Jansen 1 Okt 2020 09:32

Alle som har sittet noen minutter for mye – eller i verste fall timer – i telefonen for å vente på å snakke med et faktisk menneske, vet hvor enormt irriterende automatiske telefonsystemer kan være.

Spesielt når du får servert det samme budskapet og den samme grusomme pausemusikken om og om og om igjen.

Nå ser det imidlertid ut til at teknologien kan komme inn som en livredder for oss i denne enden av røret også. Google lanserer nå nemlig en funksjon for Android der deres Assistent skal kunne ta jobben med å holde linja – slik at du kan bruke ventetiden til noe bedre enn å bli stadig mer irritert.

Google

Når det endelig dukker opp et menneske i den andre enden, vil da Google Assistent varsle deg med lyd, vibrasjon og beskjed på displayet. I mellomtiden er det mulig å se status, samt hva som eventuelt sies, som ren tekst på mobilskjermen.

Denne kjekke funksjonen kalles «Hold for Me» – som kan oversettes til «vent for meg», og benytter seg av et AI-system kalt Google Duplex, som vi tidligere har sett virkelig kan beherske dette med telefonsamtaler .

Duplex skjønner altså ikke bare hva som er musikk, men kan også skille mellom en forhåndsinnspilt beskjed eller frase og et levende menneske på linja.

Kun for ny Pixel – enn så lenge

Denne nye og potensielt reddende funksjonen vil i første omgang komme til Googles egne mobilmodeller Pixel 5 og Pixel 4a, som ble lansert onsdag kveld .

Dessverre er disse – og «Hold for Me» – enn så lenge begrenset til Googles hjemmemarked, altså USA. Det vil si at vi her på berget stadig må holde ut med slitsom pausemusikk de gangene vi ikke har noen andre valg enn å ringe.

Men med tiden regner vi jo med at dette også blir tilgjengelig for andre Android-mobiler og i andre land, da automatiske telefonsystemer og tilhørende pausemusikk trolig er et globalt onde.