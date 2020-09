Apple inviterer til ny lansering, men det blir neppe en ny iPhone

«Time flies».

Skjermdump, Tek.no

Niklas Plikk 8 Sept 2020 20:36

I en e-post-invitasjon sendt ut til medier verden over, oss inkludert, har Apple invitert til et lanseringsarrangement den 15. september. September er vanligvis måneden Apple lanserer nye mobiltelefoner, men det er det ingen som forventer i år.

Arrangementet har fått navnet «Time Flies», og alt peker på at de vil vise frem en ny Apple Watch - nærmere bestemt Apple Watch Series 6.

Ifølge ryktebørsen er den største nyheten at klokken vil få mulighet til å overvåke oksygenopptaket i kroppen.

Mange nyheter... snart

Selv om det neppe blir noen nye iPhoner vist frem neste uke, tyder de fleste ryktene på at det blir en tettpakket høst for Apple. Det er ventet fire nye iPhone-modeller , en ny iPad, en sporingsbrikke , en mindre versjon av smarthøyttaleren HomePod og kanskje til og med et par hodetelefoner .

Apple har imidlertid varslet investorene sine om at det ikke vil komme nye iPhoner i butikken før i oktober, ikke september, slik det vanligvis er. Det er naturligvis coronaviruset som er årsaken, men det har «bare» ført til én måned utsettelse.

Vi vil naturligvis følge lanseringen på Tek neste uke. Følg med.