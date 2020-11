Nå er Cyberpunk 2077-mobilen avslørt fullstendig

Ganske vill redesign av OnePlus 8T.

Torstein Norum Bugge 3 Nov 2020 11:16

For kort tid siden kunne vi melde om at OnePlus var i ferd med å lansere en helt spesiell telefon – en Cyberpunk 2077-designet OnePlus 8T. På det tidspunktet hadde vi imidlertid bare fått en liten smakebit av design – nå melder Pocket-lint at OnePlus har avduket hele telefonen.

Som vi kan se av bildene OnePlus postet på det kinesiske mikrobloggnettstedet Weibo er det klart at det er snakk om en ganske omfattende og litt spinnvill redesign av telefonen, med veldig tydelige Cyberpunk-inspirasjoner.

Baksiden har fått helt nye paneler, og kameradelen har sågar blitt helt fullstendig redesignet med en heldekkende glassflate fra langende til langende og Cyberpunk-grafikk. Selve baksiden er også «piksellert» og den nederste delen av telefon har en gul Cyberpunk 2077-logo med sort, futuristisk formet glass. Med gule kanter, selvfølgelig.

Kun tilgjengelig i Kina foreløpig

For ordens skyld: Cyberpunk 2077 er ett av årets mest etterlengtede storspill, utviklet av det polske spillstudioet CD Projekt RED. Det var dette studioet som lagde det enormt populære spillet The Witcher 3: Wild Hunt som tok verden med storm i 2015, og dette er det første skikkelige spillet fra den kanten siden da.

Forventningene er med andre ord store, og OnePlus ønsker nok å spille på dette når de nå har fått på plass dette samarbeidet. Foreløpig er telefonen kun tilgjengelig i Kina, men om interessen er stor er det nok ikke veldig usannsynlig at telefonen blir å kjøpe også utenfor midtens rike.

Foruten designet er det selvsagt en «vanlig» OnePlus 8T som ligger i bånn her, og som vi fant ut i testen vår er dette en aldeles knakende god mobil.

Det vil være spesialdesignede Cyberpunk 2077-temaer bygget inn i telefonen, og muligens noe annet programvaresnadder OnePlus ikke har opplyst om. Det de har sendt ut bilde av er imidlertid en rekke tilbehør i Cyberpunk 2077-stil, blant annet en spesialdesignet ladeklump og et eget deksel i futuristisk design. Dette følger med i boksen.

