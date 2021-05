Discord og PlayStation inngår samarbeid

PlayStation vil tydeligvis gjøre noe med at spillere snakker sammen utenfor deres plattform.

Discord/Empics

Håvar Bremer 4 Mai 2021 10:24

Discord blir ansatt som det beste eksterne stedet for sømløs kommunikasjon mens man gamer.

I april skal Microsoft ha vært interessert i å kjøpe tjenesten for hele 10 milliarder dollar. Det førte til frykt blant mange for at den gode brukeropplevelse kunne bli endret. Discord er for eksempel helt fri for reklame.

Integrert

Mandag ble det kjent at Discord og PlayStation skal samarbeide. Så mange detaljer er ennå ikke ute, men man vil trolig kunne laste ned tjenesten på spillemaskinen.

– Den populære kommunikasjonstjenesten vil bli integrert i din sosiale opplevelse på PlayStation tidlig neste år, skriver Sony i en pressemelding .

Han lagde Discord

Twitter

Det er amerikaneren Jason Citron (36) som har skapt Discord. I fjor hadde de 140 millioner månedlige brukere, og verdien på selskapet har skutt i været.

Ideen til tjenesten fikk Citron da han spilte med vennene, og syntes eksisterende tjenester, som Skype, var lite brukervennlig. Discord er derfor i utgangspunktet designet for gaming-fellesskap der man deler tekst, bilder, video og lyd ved siden av programmene som kjører spillene.