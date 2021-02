Stanser salget av brannfarlig kabinett

NZXT H1 trenger en ny del.

Vegar Jansen 4 Feb 2021 11:37

Selv om de kan utvikle en del varme, er det heldigvis ikke så ofte datamaskiner bare tar fyr sånn helt av seg selv. I en moderne PC er det nemlig gjerne bygd inn mekanismer i elektronikken som skal forhindre overoppheting.

Men så hender det jo at produsentene gjør en feil, og det har i høyeste grad NZXT gjort med sitt relativt ferske Mini-ITX-kabinett H1 . En glipp i designen gjør at kabinettskruene står i fare for å komme i kontakt med kretskortet som sitter på kabinettets medfølgende «riser card».

Dette riser-kortet lager en forlengelse av hovedkortets PCIe-spor, og må benyttes for å kunne montere et dedikert grafikkort i kabinettet. Uansett, kabinettskruene kan altså risikere å komme i kontakt med kretskortets strømførende deler, noe som kan føre til at en brann oppstår.

Problemet har vært belyst en rekke ganger over de siste månedene, blant annet av Gamers Nexus .

Nytt riser-kort på vei

H1-kabinettet trenger et nytt «riser card» (med rød ring rundt) før det kommer i salg igjen. NZXT

Nå har omsider NZXT-sjefen Johnny Hou sluppet en uttalelse der han kommer med en unnskyldning, samt lover bot og bedring. Akkurat bedringen viser seg nå å bli en ny og redesignet «riser assembly» – altså en slik PCIe-forlengelseskabel for grafikkortet – til alle som har kjøpt et H1-kabinett.

Kort sagt vil NZXT at alle H1-eiere skal fylle ut et skjema , slik at de kan få byttet ut den brannfarlige delen med en ny del som ikke står i fare for å antenne på samme måte.

Nylonskruer ingen god løsning

Tidligere i dette dramaet ønsket NZXT å kun bytte ut noen av kabinettets metallskruer med nylonskruer, men dette var ingen god langtidsløsning.

Ifølge NZXT vil alle som egentlig har bedt om nylonskruer nå heller få et nytt PCIe riser-kort. Mer informasjon finner du på denne siden .

I tillegg til dette har NZXT midlertidig trukket H1-kabinettet fra salg. Etter hva vi kan forstå, vil ikke kabinettet være å få tak i igjen før det nye riser-kortet blir tilgjengelig. Ifølge NZXT vil ikke dette være klart før mot slutten av mars måned.