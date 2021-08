iOS 15 «oppgraderer» iPhone-kameraet: Kan fjerne de grønne lysflekkene

Bilde av den grønne lysflekken iOS 15 kanskje kan ha funnet en måte å bli kvitt. Finn Jarle Kvalheim

Vilde M. Horvei 5 Aug 2021 12:16

Bildekvaliteten til smarttelefoner har gått gjennom en slags revolusjon de siste ti årene. Likevel er det én faktor som har irritert mange - bokstavelig talt - grønn i alle år: De grønne lysflekkene som dukker opp når du fotograferer nært lyskilder, såkalt «lens flare» - eller linserefleksjoner, i mangel av et godt norsk ord.

Apples siste iPhone-versjoner har fått mye oppmerksomhet for ganske utpreget lens flare, men nå virker det som om Apple har lagt inn litt prosesseringsmagi for å fjerne de grønne flekkene. I den siste betaversjonen av iOS 15 later nemlig linserefleksjonene å forsvinne før bildet er ferdigbehandlet.

Nyheten om at lysflekken kanskje er borte kommer opprinnelig fra en Reddit-tråd hvor brukeren Doubleluckstur oppgir at flekkene automatisk fjernes fra de ferdige bildene.

Den grønne flekken vil fortsatt være synlig når du tar bildet, men i det endelige bildet er den borte. Hvis du derimot bruker Live Photo-funksjonen vil du kunne se den grønne flekken i de mindre prosesserte bildene, men i det endelige, ferdigprosesserte bildet er den altså fraværende.

I det prosesserte bildet er den grønne lysflekken borte. Finn Jarle Kvalheim

Den grønne lysflekken forsvinner kun for noen

Vi testet funksjonen på en iPhone 12 med iOS 15 Public Beta og fikk ønsket resultat, men vi kan ikke si noe om hvorvidt det vil fungere i enhver situasjon.

Dette bekrefter også The Verge , som har forsøkt å gjenta eksperimenter opprinnelig gjennomført av Reddit-brukeren -DementedAvenger-. Ifølge brukeren fungerer funksjonen greit ute, men har noen begrensningernår det gjelder vinduer med myggnett, tretopper og innendørslamper, hvor man fortsatt vil se den grønne flekken.

I praksis gjør nok Apple litt det samme som «Content Aware Fill»-funksjonen i Adobe Photoshop, hvor programmet gjetter hva som skal ligge bak, og så erstatter det uønskede objektet med en tilgjettet bakgrunn. Dermed vil det være vanskelig å utføre mot kompliserte motiver, men lettere når bakgrunnen er en himmel eller liknende.

Det er også tilsynelatende begrensninger for hvilke modeller funksjonen vil fungere på. En Reddit-bruker oppgir at det fungerer på deres iPhone XS, mens en annen skriver at det ikke fungerer på iPhone 8 Plus.

9to5Mac mener dette kan ha sammenheng med at mange av funksjonen i oppdateringene er begrenset til telefoner med en A12 Bionic-prosessor eller nyere. A12 Bionic dukket opp i iPhone XS og XR i 2018.