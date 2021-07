Samsung bekrefter storlansering

Slipper nye mobiler 11. august.

Finn Jarle Kvalheim 21 Juli 2021 08:28

Ryktene om Samsungs neste storlansering har allerede gått en god stund, og datoen 11. august har svirret sammen med dem. Nå bekrefter Samsung at det er datoen som gjelder , og de bekrefter også langt på vei hva som skal skje.

Selskapets slagord for lanseringen er «Get ready to unfold», og ryktene så langt har dreid seg om nettopp brette- eller foldemobiler. Galaxy Z Fold2 og Galaxy Z Flip er begge fra 2020, og Samsung selv har sagt at de vil gjøre formfaktoren mer tilgjengelig i år .

Den lille snutten på 12 sekunder viser ellers også omrisset av de to variantene - Flip og Fold - men utover det sier den forholdsvis lite om hva vi får se i den nettbaserte Unpacked-lanseringen om knappe tre uker.

Nye klokker på vei

En av tingene som ikke er nevnt i videoen, men som ryktene har forventet en stund, er nye smartklokker. Her annonserte Samsung og Google et nytt samarbeid om Googles Wear-plattform i mai i år . Målet var å dumpe Samsungs eget Tizen-system på Galaxy Watch-produktene til fordel for Wear, men altså en oppdatert variant av plattformen der mye av det nye stammer fra Samsung selv.

For mobilene er foreløpig lite veldig konkret kjent, utover at det fortsatt dreier seg om Flip og Fold - eller liten og stor brettemobil. Blant ryktene som har gått er tillegget av pennestøtte for Galaxy Z Fold3. Samsung har selv snakket om at de ville tilgjengeliggjøre Note-egenskaper utover i andre telefoner i utvalget - og startet tilsynelatende med Galaxy S21 Ultra i januar.

Katta er delvis ute av sekken

Selv om ikke alt av detaljer er klart kan en stor del av lanseringen allerede ha lekket. Tidligere i juli dukket det opp bilder av det som skal være hele utvalget nye Samsung-produkter på Twitter-kontoen til Evan Blass - en bransjeinsider som har lekket nye produkter fra Apple, Samsung og mange andre gjennom en rekke år.

Disse bildene antyder at Samsung har fikset ett av de største problemene med lille Z Flip; den mikroskopiske ytterskjermen. Den mest størrelses- og prisgunstige brettemobilen fra Samsung har så langt hatt en kjempeliten ytterskjerm som kun har vært god nok til å fungere som selfie-søker eller til enkle varslinger og sporinformasjon for musikken.

I den nye utgaven ser det ut til at en skjerm vil dekke et sted mellom en tredel og en fjerdedel av den ene sammenbrettede yttersiden.

Ny fanmodell

Ved siden av de to brettemodellene, og to varianter av nye Samsung-klokker dukket det også opp bilder av det som skal være en Galaxy S21 FE. De såkalte «Fan Edition»-modellene er gjerne utgaver av eksisterende telefoner der Samsung har ristet litt på prioriteringene og utkrystallisert det de mener kjernebrukerne sine har aller mest bruk for av det som er nytt.

I S20 FE betød det lavere priser for en nesten helt likt spesifisert modell - og her på berget ga det dessuten muligheten til å velge en S20-variant med Snapdragon-prosessor . En viktig valgmulighet for Samsungs fjorårsmodeller, der det var en del kluss med deres egne Exynos-brikker.

Blir brettemobilene billigere?

Brettemobilene fra Samsung har så langt kjørt Qualcomms Snapdragon-brikker, og det er det ryktene sier at de vil kjøre denne gangen også. Men utover det er det lite på maskinvarefronten som er kjent.

Den siste tiden har det blitt spekulert i at brettemobilene som nå kommer kan bli opp mot 20 prosent billigere enn sine forgjengere. Det er i så fall i tråd med Samungs eget mål om å gjøre brettemobilene mer tilgjengelige. Det er grunn til å mistenke at det kan få fart på salget også - Galaxy Z Flip kostet gjennom store deler av fjoråret mellom 16.000 og 17.500 kroner. Enda større Z Fold2 lå på sin side rundt 23.000 kroner.

Statistikken har i årevis vist at nordmenn kjøper forholdsvis dyre luksusmobiler. Det er ferske iPhoner og Galaxy-toppmodeller som pryder topplistene når operatører og utsalg deler dem. Men de færreste av disse mobilene koster mer enn 15.000 kroner.