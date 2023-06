Har laget AI-kamera uten kameralinse

Kamera Bjørn Farmann / Paragraphica

En designer i Nederland skal ha laget et kamera som anvender kunstig intelligens for å fremstille bilder. Det unike med det? Det har ikke et objektiv.

Bjørn Farmann, som er designeren bak kameraet, har kalt prosjektet Paragraphica, som ifølge dem selv skal utfordre hvordan vi opplever verden rundt oss. For i motsetning til vanlige typer kameraer, skal ikke Paragraphica være begrenset til kun den visuelle opplevelsen av det vi ser.

På deres egen nettside kaller de kameraet et «kontekst-til-bilde»-kamera, som fremfor å fange et øyeblikk, skapet et bildet basert på tid og sted.

Bruker data fremfor visuell opplevelse

Forrige Neste Bjørn Karmann / Paragraphica Bjørn Karmann / Paragraphica

I praksis finnes det allerede en rekke måter å anvende kunstig intelligens til å ta bilder, men dette har i stor grad handlet om hvordan denne kan bidra til å forbedre eller korrigere det vi allerede ser.

Paragraphica skiller seg ut ved at denne, ifølge dem selv, innhenter stedsdata, slik som adressen du befinner deg på, værmeldingen, tidspunkt på dagen og omkringliggende plasser, for så å la en kunstig intelligens generere et bilde basert på dette.

I likhet med andre tekstbaserte AI-modeller, som vi kjenner fra Photoshop, Lensa, Midjourney, Bing og andre, skapes også disse bildene av «prompts». Altså, korte tekstbaserte instruksjoner, som danner grunnlaget for bildet kameraet genererer. Den er trent på datasettet til Stable Diffusion, som blant annet Lensa også anvender.

Kameraet finnes allerede både som fysisk prototyp, og som testprosjekt på nett. Her kan du prøve den selv.

Kameraets innstillinger

Kamera Bjørn Farmann / Paragraphica

Selv om kameraet er svært ulikt andre kameraer, har den likevel noen likhetstrekk. Disse kommer i form av tre skiver på toppen som gir deg mulighet til å justere hvordan bildet den genererer blir seende ut.

Den første skal fungere som en zoom, eller brennvidden i en optisk linse. Forskjellen er at det i Paragraphica er snakk om radiusen (angitt i meter) for området kameraet skal søke etter data.

Den andre skiven introduserer filmkorn - eller støy - til bildet, angitt som en verdi mellom 0,1 og 1.

Og den tredje og siste skiven angir hvor fokusert den kunstige intelligensen skal være. Jo høyere verdi, desto mer nøye følger den tekstinstruksjonen, og omvendt.

5. juni 2023, 08:45

