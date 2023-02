Oppdatering på vei til Meta Quest 2 og Pro

De som har VR-hodesettet Quest 2 og den nyere Quest Pro kan glede seg over at Meta nå står klare til å rulle ut en større oppdatering til Quest-plattformen. Denne skal dukke opp hos brukerne i løpet av i nærmeste dagene og ukene.

Versjonsnummeret er 50, og oppdateringen skal blant annet sørge for forbedret styring med hendene uten kontrollere, samt åpne for muligheten til å kjøre applikasjoner på Quest 2 uten å nødvendigvis avbryte spillet man holder på med.

Dette kommer frem på Metas egen blogg.

Får trykking og sveiping

Sporing av hender og hendenes bevegelser har vært på plass hos Quest 2 en stund allerede, men selv med den nyere og langt mer påkostede Quest Pro kan vi ikke påstå at funksjonen har imponert oss så veldig.

Nøyaktigheten – eller presisjonen av sporingen om du vil – har vært så som så, mens det å knipe med fingrene for å markere ting føles unødvendig tidkrevende.

Men med v50-oppdateringen skal vi altså få en ny (eksperimentell) funksjon kalt «Direct Touch». Dersom denne fungerer som tenkt, vil vi kunne bruke hendene til å tappe og sveipe på objekter i visse grensesnitt – litt som vi gjør på mobilen eller nettbrettet altså.

Dersom oppdateringen hjelper litt på presisjonen i tillegg tenker vi i hvert fall at dette kan gjøre håndsporingen langt mer anvendelig.

Spill og litt til

I tillegg byr altså v50 på en god nyhet for deg med Quest 2. Med Pro-hodesettet er det mulig å trekke fram en 2D-applikasjon – som en nettleser eller lignende – uten å først måtte avslutte spillet eller VR-opplevelsen man styrer med.

Nå skal dette også bli en mulighet med Quest 2. Slik fleroppgavekjøring vil gjøre det mye enklere å sjekke slikt som beskjeder eller nettsider for informasjon mens man gjør sine VR-ting.

I tillegg får Pro-settet en egen oppdatering også – Meta lover nemlig at v50 skal sørge for at Touch Pro-kontrollerne våkner til live litt fortere. Ikke at vi merket noen problemer med treg respons under vår test av Pro, men kjappere er som regel bedre uansett.

Populært VR-sett

Selv om fokuset i disse dager naturlig nok ligger på Sonys nye PlayStation VR2, er det uten tvil Meta Quest som er den mest populære VR-løsningen på markedet – mye takket være en frittstående tilnærming og en relativt overkommelig pris.

Spillplattformen Steams maskin- og programvareundersøkelse for januar forteller at Quest 2 har en brukerandel på nesten 45 prosent, noe som er milevis foran andre VR-hodesett.

At Meta har vært flinke til å oppdatere Quest slik at plattformen stadig har fått mer og bedre funksjonalitet, har nok også hjulpet til å holde brukerne på denne løsningen.