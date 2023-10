Volkswagens norske grep vekker internasjonal oppsikt

Skal kun selge nye elbiler neste år.

Ole Henrik Johansen Publisert i går 08:01

Volkswagen får internasjonal oppmerksomhet rundt sin beslutning om å stoppe salget av nye personbiler med forbrenningsmotorer i Norge neste år, melder blant annet Electrek. Dette til tross for at avgjørelsen ble tatt for lenge siden.

For mens det blir bråstopp fra alle produsenter i 2025, velger Volkswagen å stanse salget ett år tidligere. Og det får altså utenlandske medier som Electrek, Teslarati , Inside EVs og mange flere til å sperre opp øynene.

Raskt voksende andel elbiler

Og Norge er et foregangsland hva gjelder elektriske biler. Allerede nå er andelen av bilparken som kjører på bare batterier rundt 20 prosent, samt at nybilsalget består av rundt 84 prosent elbiler.

Legger vi til hybridbiler som kan lades stiger tallet til rundt 90 prosent.

At salget av elbiler har kommet godt i gang, har mye vært på grunn av gode insentiver til å velge nettopp elbil. Frem til i år betalte man for eksempel ikke moms på slike biler, samt at det har vært betydelig billigere å passere bommer, bruke ferjer og så videre.

Innføring av moms bremser

Men innføringen av moms på elbiler har trolig bremset opp tempoet for hvor raskt bilparken vil ha flere elbiler enn tradisjonelle biler med forbrenningsmotor.

Da Volkswagen tilbake i august i fjor fortalte om sin beslutning om å kun selge elektriske nybiler i 2024, viste de til en rapport fra Transportøkonomisk institutt hvor man kunne forventet at 50 prosent av bilparken ville vært elektrifisert innen 2036 om man hadde beholdt alle virkemidler og insentiver. Også momsfritak.

Ulf Tore Hekneby i Volkswagen-importør Harald A. Møller uttalte følende til Tek.no den gang:

– Men så har myndighetene bestemt at det blir moms på elbiler fra 1. januar neste år (2023, red. anm), og da sier TØI at det vil ta lenger tid, trolig 2042. Vi tenker at det ikke er realistisk å få gjort noe med vedtaket om momsen, og det respekterer vi. Samtidig tenker vi at vi skal være offensive, med et mål om at mer enn halvparten av personbilparken skal være nullutslippsbiler i 2040. Vi har ikke finregnet og kalkulert, men ønsker å sette ut det agnet og målet. Vi må få med politikerne, interesseorganisasjonene og våre kolleger i bilbransjen, da har vi sjanse til å nå det.

Merk at det bare er salget av personbiler som blir helt elektrisk, mens såkalte nyttekjøretøy og varebiler vil fortsatt være tilgengelig med fossilmotor.

Tesla fortsatt mestselgende

Electrek forteller videre at Volkswagen over de siste 10 årene har hentet inn over 102 000 biler til Norge, og at landet med det er en slags høyborg for elektriske biler i verden.

Samtidig merker de seg også at vi nordmenn er glade i å kjøpe Tesla sine elektriske biler. Og at den amerikanske produsenten har over 20 prosent av markedet her til landet med blant annet over 15 000 solgte Model Y-biler første halvår.