Skal advare deg når du dukker opp i Google-søk

Lover bedre kontroll over din digitale fasade.

Google introduserer en rekke verktøy og oppdatering som skal gjøre det lettere å kontrollere egne opplysninger. Kamera Alastair Grant / AP / NTB

Simen Barstad Buset Publisert 4. aug. Lagre

Google annonserte akkurat en rekke ferske funskjoner som skal gjøre søkemotoren og nettsurfing tryggere.

Introduksjonene vil blant annet gjør det lettere å holde oversikt over din egen tilstedeværelse på nettet, og forenkler prosessen ved å fjerne uønsket innhold fra Googles tjenester.

Familievennlig blir standard

En fersk oppdatering vil gjør filtrering av uventet og uønsket innhold standard på søkemotoren, såkalt SafeSearch.

Eksplisitte bilder som viser seksuelt eller voldelig innhold vil «blures», altså vises som uskarpe og kreve øvrig samhandling for å vises normalt.

Fremover vil dette være en standardfunksjon, som følgelig kan skrus av når som helst via innstillingene. En verge-konto eller en for eksempel et skolenettverk vil kunne begrense denne muligheten.

Slik ser «SafeSearch» funksjonen ut, som vil være standard fremover på Google. Kamera Google / Google

Digital selvkontroll

De kommende oppdatering vil også fokusere på å gi brukere mer kontroll over personlig informasjon og fasade på nett.

Google introduserer nå muligheten til å fjerne intime eller personlige bilder fra Google, uansett om du tidligere har gitt samtykke til dette.

Det hevdes også i samme pressemelding at Google har forenklet fremgangsmåten for å søke om fjerning av uønsket innhold fra deres tjenester fremover.

«Results about you» skal gjøre det lettere å få oversikt over personlige opplysninger på nett, og kan snart bli introdusert i Norge. Kamera Google / Google

I fjor introduserte Google tjenesten «Results about you» i USA, en tjeneste som hjelpe brukere å fjerne personlig informasjon som er på avveie ute på det åpne nettet.

«Results about you» skal også gi brukere muligheten til å bli varslet når personlige opplysninger dukker opp i søkeresultat, og følgelig gjøre det enklere å fjerne det som er uønsket.

Denne tjenesten er enda ikke tilgjengelig i Norge, men Google hevder de jobber med å lansere verktøyet i flere land.

