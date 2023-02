Oppdaterer 8 millioner biler etter TikTok-tyverier

Men metoden virker ikke på biler solgt i Europa.

Kia Challenge på TikTok skal ha ledet til en rekke tyverier av biler fra Kia og Hyundai. Nå får eierne oppdateringer. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

TikTok har vist seg å være en endeløs kilde til dansetrinn, middagsinspo og - tips til hvordan du kan stjele en Hyundai ...!?

I USA har en tyveribølge av biler fra Kia og Hyundai herjet de siste månedene etter at en trend kjent som «Kia Challenge» tok av på tjenesten. De to bilprodusentene er søsterselskaper i samme konsern, og mange hundre biler skal være stjålet - flere av tyveriene skal ha ledet til krasj og til og med dødsfall.

Nå oppdateres rundt 8 millioner biler i USA med forbedret programvare for å stoppe tyveribølgen, melder The Verge.

Her til lands forsikrer Hyundais PR-sjef Øyvind Knudsen oss om at metoden ikke virker på europeisk solgte biler. Grunnen er at startsperren de amerikanske bilene mangler har vært påbudt i Europa i mange år. Også fra Kia får vi vite at ingen europeiske biler er påvirket.

Hyundai Kona frem til 2019 er blant bilene som oppdateres i USA for å hindre en pågående tyveribølge delvis skapt av en TikTok-trend. Kamera Hanne Hattrem, VG

Stjeles med en USB-kabel

Metoden som brukes er en enkel USB-kabel som kobles til bilens systemer. Dekselet rundt rattstammen fjernes også for å få start på kjøretøyet.

Oppdateringen som slippes for amerikanske Kia- og Hyundai-eiere innebærer forbedringer i måten alarmen virker, i tillegg til at eierne må bruke den fysiske nøkkelen for å deaktivere alle deler av alarmen før de kjører.

Tyveribølgen gjelder biler solgt mellom 2015 og 2019, og det er uklart om for eksempel elbiler som Hyundai Kona og Kia e-Niro er sårbare for «trenden». De fleste av disse har vært solgt med nøkkeløs start her på berget.

Kraftig økning i tyverier

Tyverimetoden skal ha vært aktuell en stund, og et eksempel som blir trukket frem av NPR er tyverier av Kiaer og Hyundaier i delstaten Milwaukee. Der ble 469 Kiaer og 426 Hyundaier stjålet i 2020. Mens 3557 Kiaer og 3406 Hyundaier ble stjålet året etter i 2021.

Akkurat hvor mange av disse tyveriene som skyldes TikTok-trenden eller sårbarheten i det hele tatt er uklart, men det virker i alle fall uvanlig med en økning på åttegangeren i tyverier fra år til år.

I dette klippet fra en lokal nyhetskanal beskrives «Kia Boyz» - de som stjeler disse bilene - som folk som henger ut av vinduene på de stjålne bilene.

Fortsatt mulig å stjele bil i Europa

Selv om Kia og Hyundai tilsynelatende er trygge på grunn av et flere tiår gammelt europeisk regelverk, betyr ikke det at alle bileiere i Europa kan ta det med ro, og biltyver kan puste med magen en stund til.

Det er fortsatt mulig å stjele biler også i Europa.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Nei, men er det ikke en Lamborghini Urus til 3,3 millioner riksdaler, da? Vi snakker om en av verdens råeste SUV-er, gateparkert med et uvanlig tilbehør i London i fjor høst. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Noen ganger er løsningen på et problem avgjort lavteknologisk. En fysisk rattlås sikrer bilen mot nøkkelfri-tyveri. Åpne fullskjerm

For en del biler handler det om såkalte «nøkkelløse tyverier». Det går ut på at tyvene i en eller annen form forsterker eller repeterer signalet fra bilnøklene dine. Avhengig av type bil og sikringstiltak kan det bety at de enten får åpnet dørene eller også startet bilen og kjørt avsted. Metoden har blant annet blitt brukt mot Teslaer.

Hvilke merker som er mest sårbare for denne teknikken er ukjent, men Carwow melder at det gjerne er typiske statusbiler som er utsatt, og at det kan forklare hvorfor millionbiler noen ganger ses parkert med store, fysiske rattlåser.

Mer om HyundaiKiaTyveriElbilTikTok