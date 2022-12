EU og Amazon inngår forlik

Amazon gjør endringer i sin forretningspraksis for å blidgjøre EU. Kamera Michel Spingler, AP

NTB Lagre Lagre artikkel

Amazon har inngått et forlik med EU slik at selskapet slipper å bli etterforsket for brudd på EUs konkurranseregler og eventuelt bli ilagt en milliardbot.

EUs visepresident Margrethe Vestager mener forliket er en seier for små selskaper som selger produkter på nettet i konkurranse med Amazon.

– Med disse nye reglene vil konkurrerende, uavhengige forhandlere, budselskaper og europeiske kunder ha flere muligheter og valg, sa Vestager da hun tirsdag kunngjorde forliket på en pressekonferanse.

Viser konkurrenters produkter

EU har anklaget Amazon for å misbruke markedsmakten sin til å presse ut konkurrenter.

Nå har selskapet gått med på store endringer i sin forretningspraksis. Det skal blant annet vise produktene til konkurrenter i selskapets såkalte «buy box». Det skal også slutte å bruke ikke offentlig informasjon fra uavhengige selgere til å promotere egne produkter som konkurrerer med produkter fra uavhengige foretak.

Det er ett av flere teknologiselskaper som EU mener har brutt unionens konkurranseregler.