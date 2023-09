Norsk nettleser klar for iPhone

Vivaldi går «all in» på personvern og tilpasning.

Blant store navn som Chrome, Firefox og Edge, finner vi spesielt ett vi nordboere bør merke oss:

Vivaldi.

Det er nemlig den eneste norske nettleseren på markedet.

Denne uken ble den tilgjengelig for iPhone og iPad, der den tidligere bare kunne brukes fra datamaskiner og Android-enheter.

Ved siden av å matche de større rivalene på funksjonalitet og hastighet, satser Vivaldi på et område de andre ikke legger mye fokus: nemlig personvern.

Dessuten har det Oslo-baserte selskapet et mål om å lage den mest personlige nettleseren av dem alle. I praksis betyr det at du kan tilpasse ulike aspekter ved den i større grad enn hos konkurrentene.

Vivaldi kan synkronisere innstillinger og info mellom enheter. Kamera Vivaldi / Vivaldi

Selger ingen data om deg

– Vi ser stadig at de store teknologiselskapene blir mer og mer grådig til å samle data. På tross av tiltak fra organisasjoner som EU. Vi ønsker å gi brukerne et reelt valg til big-tech, sier Vivaldi-sjef Jon von Tetzchner til Tek.

– Vivaldi har ingen data å selge. Det eneste vi vet om våre brukere er hvor ofte de bruker nettleseren. Dette er anonymisert data, så vi vet ingenting om enkeltbrukere. Mer enn dette trenger ikke vi å vite, fremhever Tetzchner videre.

På spørsmål om hvordan Vivaldi tjener penger når de ikke selger data om brukerne sine, svarer presseansvarlig Haakon Rølmann at de hovedsaklig har to type avtaler som sikrer inntekter.

For det første kommer Vivaldi ferdig satt opp med utvalgte bokmerker. I tillegg tjener de penger når Vivaldi-brukere utfører søk via enkelte søkemotorer.

Her er det greit å poengtere at du står fritt til å slette de forhåndsdefinerte bokmerkene, akkurat som etter at du har lagt inn Chrome eller Firefox.

Høydepunktene i Vivaldi for iPhone og iPad:

Ingen datainnsamling fra brukere

Mulighet til å stoppe sporing mellom nettsider

Mulighet for annonseblokkering

Skrivebordslignende fanelinje

«Hurtigvalgmeny» for rask tilgang til favorittnettsteder

Mulighet til å endre standard søkemotor

Leseliste

Integrert notatblokk

Sikker synkronisering av bokmerker, passord og mer på egne servere plassert på Island

Widget-støtte

Mulighet til å endre app-ikonet

En stor investering å lage

Vivaldi, som har hatt en egen nettleser for skrivebordsmaskiner som Mac og Windows-PC i årevis, har jobbet lenge med å få på plass et alternativ til alle som surfer fra mobilen eller nettbrett.

Den oppgaven har imidlertid ikke vært enkel, forteller Vivaldi-sjefen:

– Det har tatt noe tid for oss å utvikle Vivaldi for iPhone og iPad fordi Apple har gjort det vanskelig for alternative nettlesere. Ved å tvinge nettlesere til å være bygget på WebKit, som er Apples «nettlesermotor», er det en stor investering for utviklere. Vi er glade for at vi tok utfordringen.

Vivaldi kan lastes ned til iPhone og iPad via App Store.

Vivaldi er også tilgjengelig for PC, Mac og Android fra selskapets nettsider.

PS: Mange husker kanskje Opera, som var den første norske nettleseren. I 2016 ble både den og selskapet bak solgt til et kinesisk selskap, som tok over utviklingen. Opera har fortsatt nettlesere for de fleste plattformer, og skiller seg blant annet ut med en egen nettleser for gamere.

