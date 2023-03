Apple Pay får «betal senere»-løsning

..men om det kommer til Norge vet vi ikke.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Tirsdag denne uken annonserte Apple at de innfører en løsning for «kjøp nå, betal senere» i deres betalingsløsning Apple Pay, kalt Apple Pay Layer.

I en pressemelding skriver Apple at de har «brukernes økonomiske helse i tankene» når de nå lanserer Apple Pay Later. De skriver videre at brukere vil kunne delbetale kjøpet sitt i fire bolker, fordelt på seks uker, helt uten renter.

Lånet man i praksis tar opp når man bruker funksjonen kan ligge på mellom 50 - 1000 dollar, hvilket vil si mellom 500 - 10.000 kroner. All informasjon om dette lånet vil være tilgjengelig i Apples digitale lommebok, Apple Wallet.

Funksjonen vil begrense seg til iPhone og iPad-brukere.

Les også Apple saksøkt for å hindre kontaktløs betaling 19. juli 2022

Foreløpig kun tilgjengelig i USA

Apple har allerede startet utrullingen, og informerte i pressemeldingen om at de ville gjøre funksjonen tilgjengelig for stadig flere brukere de neste månedene. Per nå skal det være begrenset til noen utvalgte personer, som har fått tilgang til en testversjon av funksjonen.

Både testversjonen og utrullingen de neste månedene vil derimot også være begrenset til USA. Når og om funksjonen vil bli tilgjengelig i Norge fremstår uklart.

Mer om Apple PayApple