Google kutter smartskjermer - ligger Assistant for døden?

Lenovos smartskjermer kom for fire-fem år siden, og får ikke lenger oppdateringer. De vil virke, men kan få gradvis dårligere funksjon. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Google har annonsert at en rekke tredjeparts smartskjermer mister videre oppdateringer fra selskapet. Nyhetene følger i kjølvannet av en rekke dårlige nyheter for brukere av Googles assistentprodukter.

9to5Google melder at det er smartskjermene fra Lenovo, JBL og LG som mister oppdateringer, og dermed blant annet kan få dårligere bildekvalitet under videosamtaler. Skjermene kom i kjølvannet av Googles egne første Hub-skjermer i 2018 og 2019.

Foreløpig har ikke Google sagt noe til eller fra om deres egne smartskjermer - Nest Hub - de kjører også sitt eget operativsystem som Google kontrollerer selv.

Assistant-sjefer gikk til AI

Tidligere i år var det sjefen for Assistant-avdelingen hos Google som lanserte Google Bard, AI-assistenten fra søkegiganten. En hendelse som blant annet CNBC har tolket som en omfokuseringen av interne ressurser til AI.

Direktør for utvikling i Assistant-avdelingen, Amar Subramanya, har også flyttet over til Bard.

Det er uvisst i hva slags grad de to teknologienes veier vil krysse hverandre.

Fjernet støtte for spill

Googles støtte for stemmestyrte spill på deres egne assistentskjermer er også i ferd med å ta slutt. Her avsluttes støtten i løpet av juni denne sommeren.

Såkalte Voice Actions skal legges ned, og brukere av Nest Hub-produkter advares nå om at funksjonen er i ferd med å bli borte.

Googles lange kutthistorie

Enkelte nettsteder har tolket endringene som skjer som en kraftig nedprioritering av Google-assistenten til fordel for AI. Og noen av dem har også latt artiklene følges av utførlige lister over tjenestene Google har «kverket».

Søkegiganten har tradisjon for å prøve mange ulike funksjoner og tjenester, før de gjerne kutter dem ut igjen senere hvis det ikke finnes grunnlag for å drive dem. Typisk har dette gjerne skjedd etter lang tids stillstand, eller nedprioritering, av et område - en periode man kan hevde at Google-assistenten nå er midt i.

Verdt å ta med er det kanskje at Sonos’ nye nettverkshøyttalere ikke støtter Assistent-funksjoner, i motsetning til tidligere generasjoner - etter sigende fordi Google har endret kravene, blant annet til plassering av mikrofoner.

Bard og Nest Hub sammen?

Samtidig er Googles taleassistent drevet av kunstig intelligens, og i den grad den får kritikk handler det ofte om at den ikke er smart nok, eller at den ikke er god nok til å gjenkjenne det det spørres etter.

Dermed virker det åpenbart at de to tjenestene kan ha gjensidig nytte av hverandre - Bard vil potensielt ha millioner av enheter den umiddelbart kan virke på, og Nest-produktene trenger en smartere stemme.