Dette bør du vite om Easee-trøbbelet

11 spørsmål og svar.

En Easee-lader. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud og Stella Bugge Lagre Lagre artikkel

Tirsdag ble det kjent at de populære ladeboksene til norske Easee får salgsforbud i Sverige. Det kan få store følger for selskapet, og mange kunder føler seg usikre på hva som skjer med deres ladebokser og hva de bør gjøre nå.

Kanskje spesielt etter at flere norske aktører - blant annet Tibber - har pauset salget av Easee-ladere.

– Vi har pauset salget til det finnes en endelig konklusjon, særlig i Norge hvor det ennå ikke har vært gjort undersøkelser. Vi vet at Easee er i dialog med Nkom og vi er i god dialog med Easee om utviklingen i saken, sier Gaute Haaversen-Westhassel, PR- og kommunikasjonssjef i Tibber, til VG.

Her har vi samlet spørsmål og svar på det som er mest naturlig å lure på om du har en Easee-lader.

Vil Easee få salgsforbud i Norge nå?

«Nei».

Det er i alle fall det korte svaret fra avdelingsdirektør John-Eivind Velure i spektrumsavdelingen til Nkom, som fører tilsyn med elbilladere i Norge.

Svenske tilsynsmyndigheter har ikke anledning til å legge ned salgsforbud for produkter i Norge.

Men norske kunder kan bli påvirket snart?

Ja.

Regelverket for ladebokser er nemlig det samme i Norge som i Sverige, sier Velure i Nkom.

Det er altså fortsatt opp til de norske tilsynsmyndighetene hvordan de vil gå frem i saken. Nkom varslet onsdag at de nå vil gå i dialog med Easee.

Det kan altså komme et salgsforbud i Norge etter at Nkom har gjort ytterligere undersøkelser i saken og ser det endelige utfallet av saken i Sverige.

Hva kan bli løsningen om Easee må gjøre utbedringer?

Ladeekspert i NAF, Jan Tore Gjøby, har tidligere spekulert i at det kan blir aktuelt med bytte av hele ladestasjonen eller ettermontering av Type B-jordfeilvern i sikringsskap. Sistnevnte kan koste fra et par tusenlapper og oppover, og krever montering av elektriker.

Nøyaktig hva som må skje, om noe, er imidlertid ikke bestemt.

Hvilke Easee-ladere har fått salgsforbud i Sverige?

De nøyaktige modellene heter «Home» og «Charge».

Er Easee-laderen min trygg å bruke?

Nkom viser til at det svenske vedtaket sier det ikke er noen umiddelbar fare for liv og helse ved bruk av Easee-laderne.

– Vi er ikke kjent med tilfeller som tilsier at laderen utgjør en alvorlig risiko ved bruk, og vi har ikke grunnlag for å anbefale folk å ikke bruke laderne, skriver de videre på egne nettsider.

Easee selv hevder at laderne deres er helt sikre å bruke, og poengterer at de ikke har vært kilde til noen alvorlige hendelser. Easee har anslagsvis 700.000 kunder i Europa.

Også ladeekspert i NAF, Jan Tore Gjøby, har tidligere beroliget norske Easee-kunder og har ikke funnet noen grunn til at folk bør klippe ladekabelen:

– Nei – sånn som de er konstruert, så bør de håndtere normale feil. Dette er vern mot mer komplekse situasjoner (som Elsäkerhetsverket er bekymret for, journ.anm.). Og de oppstår i spesielle situasjoner, eller når utstyret blir mer slitt.

Gjøby fortalte også at han ikke var kjent med noen tidligere uhell forårsaket av laderne.

Bør jeg installere en Easee-lader nå?

Det tar ikke Nkom stilling til. Easee selv hevder laderne er trygge, og fortsetter salget i Norge ettersom det ikke foreligger et salgsforbud her.

Enkelte selskaper som monterer Easee-ladere har imidlertid sluttet å sette dem opp. Ikke fordi de skal utgjøre noen umiddelbar fare, men på grunn av bekymring hos kunder og i påvente av en avgjørelse fra norske tilsynsmyndigheter. NRK melder at blant annet Bravida, Haugland Kraft og Kreatel Elektro har pauset montering av Easee-ladere.

Også Tibber har onsdag pauset salget av Easee-bokser.

Hvorfor fikk Easee salgsforbud i Sverige?

Bakgrunnen for salgsforbudet skyldes særlig spørsmål rundt manglende jordfeilvern.

Mest alvorlig er at bruksanvisningen hevder at en jordfeilbryter er innebygget i laderen, noe Elsäkerhetsverket har kommet fram til at det ikke er, og instruksjonene nevner heller ikke at produktet må ha en forankoblet jordfeilbryter når den skal installeres mot fast strømnett.

Produsenten har brukt en elektronisk jordfeilbryterløsning i stedet for en elektromekanisk. Det er en risiko for at jordfeilbryteren ikke alltid slår ut når og som den skal, skriver Joel Lee Antman i Elsäkerhetsverket.

– Løsningen for jordfeilshåndtering følger ikke kravene som stilles, og kan derfor ikke anses å være en jordfeilbryter. Produktet inneholder heller ikke en verifisert DC-beskyttelse som oppfyller kravene. Jordfeil eller DC-feil risikerer personskade eller brann, ifølge Elsäkerhetsverket.

Har Easee levert ladere uten sikkerhetsmekanismer?

Nei. Men de har brukt andre sikkerhetsmekanismer enn det som er vanlig.

I et tidligere intervju med Tek viser Easee til at «standardene er retningslinjer, ikke regler».

Easee har angivelig løst beskyttelse mot jordfeil på en ny og annerledes måte ved å innlemme dette tett i ladestasjonen.

De har for øvrig også innrømmet at de ikke har gjort alt riktig med dokumentasjon og hvordan ladestasjonen er samsvarserklært, uttalte NAFs sikkerhetsekspert til oss i februar.

Hva er planen til Easee fremover?

Easee går nå i dialog med Nkom i Norge, og Elsäkerhetsverket i Sverige.

I Sverige har de allerede anket avgjørelsen til Elsäkerhetsverket, så de kan få en ny vurdering og komme med nye argumenter og dokumentasjon.

Ankesaken kan ta flere måneder, så i mellomtiden jobber Easee for å få en såkalt midlertidig forføyning. Det vil i så fall la dem fortsette å selge laderne sine mens ankeprosessen pågår i rettssystemet. Easee skriver at de forventer at forføyningen vil bli behandlet snarlig.

Hvorfor kontrollerte tilsynsmyndighetene Easee?

De svenske tilsynsmyndighetene, kalt Elsäkerhetsverket, har kontrollert og gjennomgått ladere fra totalt seks ladeselskaper som opererer i Sverige.

Av disse var det nå Easee som gjensto, og de var også den aktøren Elsäkerhetsverket hadde flere spørsmål til og til slutt bestemte seg for å legge ned salgsforbud for.

Vil norske tilsynsmyndigheter kontrollere ladeaktører selv?

Ja.

Nkom har varslet at de selv skal undersøke elbilladere som tilbys på det norske markedet i løpet av året.

