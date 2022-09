Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

iFixit har dommen over iPhone 14 klar

Må mange år tilbake før du finner en versjon som er like reparerbar som nå.

Etter flere år med iPhone-modeller som har vært vanskelige å reparere, virker Apple nå å ha gjort det langt enklere å fikse på den nye iPhone 14-modellen.

Nettsiden iFixit har nemlig gått telefonen etter i sømmene for å sjekke nettopp dette, og gir nå den nye telefonen syv av ti poeng på reparerbarhet. Så høyt har ikke telefonen scoret siden iPhone 7, melder blant annet The Verge.

For helt siden iPhone 8 har det vært både dyrt og komplisert å reparere spesielt bakglasset på telefonen. Noe Apple selv har tatt helt opp mot 599 dollar for å fikse over dammen. Eller om lag 6000 kroner om du vil.

Flere endringer

I en YouTube-video viser iFixit hvordan det nå er å dele opp den nye iPhone 14-modellen. Og de starter som vanlig med å ta av skjermen. Og denne virker å løsne ganske så enkelt ved løsne to skruer og bruke en sugekopp og løsne limet langs sidene. Men når du vipper opp skjermen er det ikke noe annet enn en skillevegg som er en del av rammen på telefonen.

For det viser seg nemlig at Apple har gjort store endringer på årets telefon, hvor det blant annet nå er langt enklere å åpne baksiden av telefonen. Det eneste iFixit trenger å gjøre er å varme opp glasset og bruke små plektre for å vippe av glasset. Som nå altså sitter i et lim som ikke er et mareritt å få av.

Videre i filmen så får vi også se at batteri og andre komponenter virker å være ganske kurant å skifte ut fra baksiden.

Anine Dedekam Moldskred prosjektleder og talsperson i Restarters Norway.

Langt fra fornøyd med alt

iFixit gir altså iPhone 14 syv av ti poeng på reparasjonsvennelighet, som altså for iPhone å være ikke har vært så høy siden iPhone 7.

Det som imidlertid trekker kraftig ned er at Apple fortsetter å legge inn sperrer i programvaren som nettsiden gir selskapet det glatte lag for.

Om du for eksempel skifter ut baksiden, må du «verifisere» endringen opp mot programvaren til telefonen for å kunne bruke den.

Så du kan trolig få trøbbel dersom du velger å bruke tredjepartsdeler. Noe som ikke faller i god jord hos iFixit, som peker på at de ikke skjønner hvorfor man velger å legge slike begrensninger på noe så enkelt som et bakdeksel.

Ser positivt på endringene, men

En av de som nå setter pris på at Apple er i gang med å gjøre sine telefoner noe enklere å reparere er Restarters Norway.

- Det ser ut til at Apple har begynt å ta signalene fra kunder på alvor med det nye designet. De er nok også klar over EU sine nye forslag på økodesign, og det er et smart forretningsmessig grep å forbedre reparerbarheten, sier Anine Dedekam Moldskred prosjektleder og talsperson i selskapet.

Likevel er ikke det fortsatt en godt stykke å gå før det er like enkelt å skifte batteri på Apple sine telefoner, som på mye annen elektronikk. Noe Moldskred også poengterer.

- Dessverre tror jeg det må flere ting til for at vi skal se en økning antall reparasjoner som følge av dette. Det er fortsatt langt vanskeligere å bytte batteriet på en iPhone enn på et kamera eller fjernkontroll. De færreste av oss har denne kompetansen eller føler seg trygg nok til å reparere, avslutter hun.

(Kilde: YouTube, The Verge)

