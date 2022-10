«Spectre» blir Rolls-Royces første elbil

5,5 meter ren luksus.

«Spectre» er navnet på Rolls-Royces første rene elbil. Den todørs og fireseters sedanen blir mildt sagt ikke billig.

Rolls-Royce presenterte tirsdag Spectre, som blir luksusmerkets aller første helelektriske bil.

Rolls-Royce kaller bilen for en «Ultra-Luxury Electric Super Coupé», med den bredeste grillen som noen gang har prydet en Rolls-Royce. Grillen er imidlertid tilpasset den elektriske æraen for å bedre aerodynamikken på bilen.

Nesten fem og en halv meter lang

Selv med den litt kassete fronten har Rolls-Royce oppnådd en cd-verdi på 0,25 - den mest aerodynamiske bilen de noen gang har produsert, ifølge dem selv.

Bilen har naturligvis relativt generøse dimensjoner, med over 5,45 meter i lengde og 2,08 meter i bredde. Akselavstanden er på solide 3,21 meter og egenvekten voldsomme 2975 kilo.

Noen ren spesifikasjonsvinner blir den imidlertid ikke, selv om Rolls-Royce påpeker at dataene foreløpig ikke er helt endelige.

520 kilometer rekkevidde

Spectre har foreløpig oppgitt motoreffekt på 430 kilowatt (585 hestekrefter) og 900 Nm dreiemoment. Det skal gi 0–100 kilometer i timen på 4,5 sekunder - litt kjappere enn den kinesiske og designmessig ganske Rolls-Royce-liknende Hongqi E-HS9 (4,9 sekunder), men godt bak biler som Porsche Taycan, Tesla Model S, Lucid Air og Audi e-tron GT.

Batteristørrelsen er foreløpig ikke oppgitt, men Rolls-Royce estimerer en WLTP-rekkevidde på 520 kilometer.

Med et oppgitt WLTP-forbruk på 21,5 kWh/100 km betyr nok det et batteri på et stykke over 100 kilowattimer, selv om disse tallene ikke kan brukes direkte, da de vanligvis inkluderer ladetap.

Mye panser, lite dør.

«Flygende teppe»

Rolls-Royce lover naturligvis en ekstremt komfortabel bil.

Deres såkalte «planar suspension» skal sørge for en kjøreopplevelse som minner om et flygende teppe, ifølge selskapet - og et arsenal av sensorer kan blant annet koble fra krengingsstabilisatorene (anti-roll bar) ved behov, slik at bilen eksempelvis kan absorbere bevegelsen som oppstår om ett av hjulene treffer et hull i veibanen.

I svinger hjelper 18 sensorer til med styring, bremsing, akselerasjon og demping for å sørge for stabil og komfortabel kjøring. Takket være batteriet i bunnen av bilen og utpreget bruk av aluminium skal også Spectre være 30 prosent stivere enn noen tidligere Rolls-Royce - i tillegg til at batteriet legger til 700 kilogram med støydemping. Baksetegulvet skal ligge i et mellomrom i, som forhåpentligvis også gir en god sitteposisjon.

Designmessig sier Rolls-Royce at de har latt seg inspirere av yacht-design, i tillegg til den spirituelle forgjengeren Rolls Royce Phantom. Proporsjonene på bilen skal ha gjort at selskapet måtte sette bilen på 23-tommers hjul, noe som garantert ikke er spesielt gunstig for verken aerodynamikk eller forbruk.

Fire millioner kroner - minst

Innvendig er det stort sett opp til kundene selv å skreddersy hvordan de vil at bilen skal se ut, med mulighet for «stjerner» både i dører og i taket og «nær uendelige» muligheter for å velge sømmer, stoffer og kontrastelementer.

Rolls-Royce Spectre vil være mulig å bestille umiddelbart, opplyser selskapet, med første leveranser i fjerde kvartal 2023. Prisen vil ligge et sted mellom SUV-en Cullinan og Rolls-Royce Phantom, hvor førstnevnte starter på rundt 350.000 dollar i USA - nesten fire millioner kroner med dagens kurs - før moms og eventuelle andre avgifter.

Hele produktporteføljen til Rolls-Royce skal for øvrig være helelektrisk innen 2030, har det BMW-eide selskapet tidligere meldt.