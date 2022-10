Varsler enda flere reklamer i App Store

Lar utviklere betale seg til synlig.

Niklas Plikk

Apples applikasjonsbutikk får snart enda mer reklame. Tirsdag denne uken - 25. oktober - åpner selskapet nemlig slusene for flere annonseformater på «Today»-fanen, som vil vises brukere så fort de åpner opp butikken.

I tillegg legger de inn betalte plasseringer i appforslag under appsidene du besøker, i «Du vil kanskje også like»-seksjonen.

Med andre ord: Fremover vil du måtte tråle gjennom flere annonser for å komme til appene som kanskje ellers ville blitt vist frem.

Apple begynte å teste de nye annonseplasseringene i sommer og argumenterte for at det ville «skape muligheter for utviklere - både store og små - å vokse virksomheten deres.»

Ettersom annonseplasseringene blir et permanent tillegg til applikasjonsbutikken kan man regne med at testene var vellykkede, fra Apples perspektiv.

Tjener grovt på strengere annonseregler

Apple har hatt en enorm inntektsvekst på annonser det siste året, etter at de endret hvordan annonsesporing fungerer på tvers av apper.

Det var i fjor at Apple endelig innførte sine strengere annonseregler, som krevde at alle apper føyde seg til deres såkalte kalt App Tracking Transparency (ATT)-policy. Dette har du trolig allerede lagt merke til hvis du har brukt en iPhone det siste året, hvor du aktivt må bekrefte at du vil tillate annonsører å spore deg på tvers av andre apper.

Ettersom de fleste brukere takker nei til dette når de får valget, har mange store aktører (spesielt Facebook) vært svært kritisk til ATT, fordi de ikke lenger kan tilby like personaliserte annonser.

Men samtidig som blant annet Facebook har tjent mindre på annonser, har Apples annonsebedrift gått strålende. Ifølge selskapet Omdia, gjengitt av Insider, økte Apples annonseinntekter med 238 prosent i 2021 til 3,7 milliarder dollar.