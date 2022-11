E-wheels reklamerer med store prisnedganger - Forbrukerrådet kritiske

På E-Wheels.no er det ikke bare Black Friday-tilbud, men Black Month. Butikken er kjent for å selge både elsparkesykler og elsykler, og skryter av tilbud på opptil 50 prosent. En kjapp titt viser at det er flere tusenlapper å spare på mange produkter.

Det hadde i hvert fall vært tusenlapper å spare hvis førprisene E-Wheels opererer med hadde vært riktige.

På de fleste produktene Tek.no har gjort en manuell gjennomgang av, virker det som E-Wheels har jekket opp prisene på produktene sine betraktelig i en kort periode i oktober. Noen produkter i bare én dag, mens andre opptil tre uker i oktober.

Deretter falt prisene igjen. De fleste går tilbake til prisen før den midlertidige økningen, mens noen har falt mellom 500 og 1000 kroner under førprisen. Altså reelle tilbud, men langt ifra så gode som E-Wheels vil at de skal fremstå.

Markedsføringen hos E-Wheels er misvisende, ifølge Juridisk seniorrådgiver hos Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

– Med tanke på hvor kort tid førprisen har vært i bruk hos E-Wheels, så tviler jeg på om denne prismarkedsføringen er innenfor. I oppladningen til Black Friday hører vi ofte om selskaper som villeder med førpris for å blåse opp tilbudene sine, forteller Iversen til Tek.no, etter å ha blitt vist en rekke eksempler.

For eksempel skriver E-Wheels at en av deres mest populære elsparkesykler har en førpris på 4490 kroner, men at den nå koster 3690 kroner.

Den oppgitte førprisen på 4490 kroner var bare gjeldende én dag i oktober.

Ifølge Prisjakt.nos prishistorikk, var elsparkesykkelen solgt for 4490 kroner i bare én dag i oktober:

– Når selskapet skal bruke prismarkedsføring, må reklamen vise til reell førpris. Som en tommelfingerregel må varen ha vært solgt til førprisen i fire til seks uker før salget starter. Veldig stort volum over kort tid solgt kan til en viss grad kompensere for den korte tiden, forklarer Iversen.

Forbrukertilsynets underdirektør, Marit Evensen, nevner det samme kravet om reellt salg:

– Den næringsdrivende må kunne dokumentere at varen faktisk har blitt solgt til førpris i tilstrekkelig omfang i denne perioden. Her tar vi utgangspunkt i varens omsetningstakt. Hvis den næringsdrivende har hatt normal omsetning i si for eksempel 4-6 ukers periode før salget, så vil dette kunne være tilstrekkelig, skriver Evensen til Tek.no.

Evensen opplyser for øvrig om at dette ikke er første gang de har vært borti markedsføringen hos E-Wheels:

– Vi har mottatt klager på E-wheels fra forbrukere tidligere, men har ikke konkludert på deres markedsføring per i dag.

Noen «tilbud» sparer deg for null kroner

Vi har gått igjennom flere av «tilbudene» hos E-Wheels, og ser at den samme taktikken har blitt brukt konsekvent. En prisoppgang i oktober, alt fra et par dager og opp til tre uker, før prisene faller. Altså kortere enn de fire til seks ukene som Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet peker til som en tommelfingerregel.

Her er et par eksempler:

E-Wheels E2S Junior

Pris nå: 2990 kr

Oppgitt førpris: 3490 kr

Reel førpris: 2990 kr (bortsett fra 11 dager i oktober da den kostet 2490 kr)

Faktisk tilbud: Null kroner

Momas Balance:

Pris nå: 14.990 kr

Oppgitt førpris: 20.990 kr

Reel førpris: 15990 kr (bortsett fra tre uker i oktober da den kostet 20.990 kr)

Faktisk tilbud: 1000 kroner

Momas Jason:

Pris nå: 13.990 kr

Oppgitt førpris: 19.990 kr

Reel førpris: 14.990 kr (bortsett fra 10 dager i oktober da den kostet 19.990 kr)

Faktisk tilbud: 1000 kroner

E-Wheels GS5:

Pris nå: 6990 kr

Oppgitt førpris: 9990 kr

Reell førpris: 6990 bortsett fra 11 dager i oktober

Faktisk tilbud: 0 kroner

Tek.no har gjentatte ganger forsøkt å få svar fra E-Wheels’ pressekontakt om kommentar til saken, men selskapet har ikke besvart vår henvendelser. Vi oppdaterer saken hvis vi hører noe.

Advarer mot dårlige Black Week-tilbud

Vi går nå inn i en typisk tilbudsperiode i norske butikker, men som vi har skrevet om tidligere er det ikke så mange faktiske, gode tilbud. I fjor var bare 17 prosent av tilbudene faktisk på sitt billigste, mens resten hadde enten kostet det samme før, eller vært billigere tidligere.

– Senhøsten har vist hvor vanskelig det er for forbrukerne å faktisk finne ut om noe er et godt tilbud eller ei. Mitt beste tips til folk er å sjekke prissammenligningstjenester og andre tilbydere, før du slår til på et tilbud. Det reduserer sjansen for at tilbudet blir spist opp av en oppblåst førpris, avslutter Thomas Iversen.