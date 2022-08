Bang & Olufsens nye lydplanke er det neppe mange som har råd til

Her er Beosound Theatre.

Bang & Olufsens nye lydplanke skal ha kommet til med ambisjonen om å bli den kraftigste lydplanken på markedet.

Beosound Theatre er navnet på Bang & Olufsens nye lydplanke, som ble lansert på IFA-messen i Berlin onsdag.

Ambisjonen har ifølge danskene i B&O vært å lage verdens kraftigste og mest oppslukende lydplanke, og for å få det til har de lagt inn 12 høyttalerelementer, hvorav to 6,5-tommers subwoofere, i tillegg til 800 watt med forsterkerkraft og teknologi fra sine egne topphøyttalere Beolab 90.

Nesten 70.000

Sistnevnte koster over en million kroner, men så dyr blir heldigvis ikke Beosound Theatre - uten at det betyr at den heller blir for hvermansen. Startprisen er oppgitt til 68.900 kroner - men det er for den «vanlige» versjonen. For premium-versjonen kledd i trespiler må du ut med ytterligere drøyt 10.000 kroner.

Danskene vet som kjent å ta seg betalt, men planken koster ikke mer enn drøyt det doble av Sennheisers Ambeo, som er en av de råeste lydplankene på markedet i dag.

I utgangspunktet følger det med veggfeste og føtter for å sette planken på en TV-benk eller liknende, men du kan også kjøpe til et motorisert gulvstativ som kan holde både lydplanke og TV, i tillegg til å ha innebygde kanaler for å skjule kabler.

De innebygde «vingene» i aluminium kan dras ut om du eksempelvis bytter til en større TV, og designet er i utgangspunktet laget for å passe best med visse LG-TV-er på 55, 65 og 77 tommer (C2, G2 og Z2).

Om ikke lydplanken er nok i seg selv, kan du kombinere den med øvrige Bang & Olufsen-høyttalere i et fullt surroundoppsett.

Hentet teknologi fra flaggskipet

Bang & Olufsen sier Beosound Theatre er laget for å fungere som én enkelt hjemmekinoenhet, men om du vil kan du også utvide systemet med andre Bang & Olufsen-høyttalere. Systemet støtter inntil 16 eksterne høyttalere i et 7.1.4-oppsett - også eldre B&O-høyttalere som Beolab 6000 og Beolab 8000.

Produsenten sier også at systemet skal være bedre til å utnytte bass-kapabilitetene til de ulike høyttalerne ved at det fordeler bassansvaret på alle høyttalerne i stedet for å sende all basslyd til den kraftigste høyttaleren, vanligvis en subwoofer. Selve lydplanken har diskantelementet i midtkanalen plassert rett foran mellomtonen, som ifølge Bang & Olufsen sier skal være optimalisert for klarhet i stemmer.

Fra Beolab 90 er teknologiene Beam Width og Beam Direction Control hentet.

– Vi utviklet opprinnelig Beam Width og Beam Direction Control for Beolab 90 for å redusere effekten av sidevegg-refleksjoner på lytteposisjonen. I praksis for å gjøre slik at veggene forsvinner. I Beosound Theatre bruker vi teknologien til å dirigere lyden vekk fra lytteren, som øker romfølelsen og gir en mye mer omsluttende opplevelse, sier teknologispesialist Jakob Dyreby i B&O.

Ny romkalibrering

En ny romkalibreringsfunksjon kalt Roomsense lanseres også med lydplanken. Den bruker B&O-appen til å måle avstanden fra høyttaleren til lytteposisjonen og generelt kalibrere lydplanken og eventuelle andre høyttalere i systemet til utformingen av rommet - ikke helt ulikt Sonos’ TruePlay-teknologi, for eksempel.

Høyttaleren - og gulvstativet - fåes blant annet i gull.

Selve planken veier solide 18 kg, er drøye 122 centimeter bred og nesten 19 centimeter høy. Den skal være i stand til å produsere et lydtrykk på 112 dB SPL, og støtter altså Dolby Atmos, Dolby Digital TrueHD, Dolby Digital plus 7.1 og PCM 7.1 via HDMI.

Den har innebygget Airplay 2 og Chromecast, i tillegg til Bluetooth og Spotify Connect. Mikrofon har den ikke, men den støtter stemmestyring via andre enheter med Google Assistant.

Beosound Theatre skal være tilgjengelig i oktober, og vi vil forsøke å få til en prøvelytting på IFA-messen i Berlin.