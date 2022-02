Nå blir det lettere å bestå EU-kontrollen

Nye regler er ekstra gunstige for elbiler.

Salt og fukt etter veien vinterstid i kombinasjon med motorbrems på elbiler har en tendens til å gi rustne bremseskiver. Nå kan bilen slippe unna mer rust på baksivene på periodisk kjøretøykontroll (PKK), eller EU-kontroll om du vil.

Reglene for hvor mye rust du kan ha på bremseskivene dine og fortsatt få tommel opp på EU-kontrollen endres fra 1. mars. Dermed kan det bli vesentlig billigere å være elbileier fremover. Det var Bilbransje24 og Elbil24 som først meldte om saken.

Frem til nå har EU-reglene tillatt inntil 25 prosent rustet overflate på alle fire av bilens bremseskiver, men nå lempes det for reglene for bakbremsene, der 50 prosent tillates. Dermed kan også langt flere smårustne bremseskiver gå gjennom kontrollen enn før.

Rustne bakbremser har vært en nemesis for både hybrider og elbiler. Begge deler bremser mye med elmotorene og bruker ikke bremsene like mye som andre biler. I tillegg er bremsene på alle biler satt opp for størst effekt på forhjulene. Dermed blir bakbremsene mindre brukt, og i særdeleshet på elbilene.

Kan spare både miljø og lommebok

Det store spørsmålet er hvor mye det vil påvirke bilene som kontrolleres i praksis.

– Mitt inntrykk er at mange har endt opp i diskusjon med verkstedet om slitasjen faktisk er 25 prosent eller mer. Mange har gjerne følt at verkstedet benytter muligheten til å skaffe seg litt ekstra inntekter i tvilstilfeller, noe jeg selv har erfart. Da jeg tok med bilen hjem, pusset over bilen og sendte bilen til kontroll på et annet verksted gikk den faktisk gjennom, forklarer Ståle Frydenlund, seniorrådgiver og testansvarlig i Elbilforeningen.

Frydenlund påpeker at endringen neppe vil ha særlig betydning for trafikksikkerheten, og at det dessuten slår positivt ut både for miljøet og for lommeboka.

– Det koster typisk mellom 4.000 og 6.000 kroner å bytte skiver foran eller bak, forklarer Frydenlund.

Kan fortsatt bli diskusjon foran

Elbilforeningens testsjef sier at siden kravet om mindre enn 25 prosent rust på skivene foran består kan det fortsatt bli diskusjoner om de bremseskivene, mens skivene bak går lettere gjennom kontrollen fremover.

Han peker imidlertid på en annen endring som er i vinden:

– Stadig flere produsenter går bort fra skivebremser bak på elbilene sine, og erstatter dem med tradisjonelle trommelbremser. Dette kan nok oppfattes som litt kjipt, men valget betyr at bremsene er bedre beskyttet mot ytre påkjenninger.

– I og med at bremsene bak brukes mindre er det viktigere at de holdes rene for salt og skitt. Det hjelper helt klart å bremse hardt i ny og ne, i tillegg til at man jevnlig bør skylle av dem med varmt vann vinterstid. Det viktigste er at bilen ikke blir stående lenge uvasket etter å ha kjørt i salt, avrunder Frydenlund.