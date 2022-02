YouTube vurderer å nekte deling av «tvilsomt» innhold

Å finne ut av hva som er gangbart innhold på internett er en ting alle de store nettjenestene jobber med om dagen, delvis fordi feilinformasjon og konspirasjonsteorier har fått vokse seg store. Kritikken har haglet mot aktører som YouTube, Facebook og Twitter. YouTube har nå sluppet en lang artikkel om hvordan de skal prøve å forhindre feilinformasjon fra å bli markedsført via deres plattform.

Det kan bli aktuelt å skru av muligheten til å dele videoer, forklarer de.

I kortversjonen av bloggposten står det å lese at det øverste punktet på lista er å finne ut av hva som er feilinformasjon før det får viralstatus og er spredt overalt. Punkt nummer to handler om måten feilinformasjon deles fra YouTube til flere plattformer.

I tillegg skal selskapet øket innsatsen rundt omkring i verden – her snakker vi i utgangspunktet om språklige utfordringer. Så lenge innholdet foregår på engelsk er det lettere for et amerikansk selskap å moderere.

Kan skru av «embedding» og deling

Som eksempler på konspirasjonsteorier henviser Youtube blant annet til de som ville ha «sannheten» om 9/11-angrepet i New York, de som tror at jorden er flat eller at ingen egentlig har landet på månen. Tidligere har det Google (Alphabet)-eide selskapet trent algoritmene sine på dette eldre og utbredte innholdet for å fange opp nye konspirasjonsteorier, men de melder at de må reagere enda raskere for å fange opp nye bevegelser innen feilinformasjon og konspirasjoner, slik at de kan hindre spredning av det.

Det er her det også kan bli aktuelt å nekte deling av innhold. Selskapet forklarer at de allerede vekter ned slikt innhold med Youtube-algoritmen, slik at du vanligvis ikke skal få konspirasjonsteorier foreslått som videoer på startsiden din. Men det som er utenfor Youtubes kontroll er andre nettsteder og forum der brukerne deler innholdet sitt selv.

Dermed kan det bli aktuelt å skru av hele deleknappen under videoer som er tvilsomme nok til at YouTube ikke ønsker å spre dem, men samtidig innafor nok til at de ikke slettes fra tjenesten. Det kan og være en løsning å deaktivere direktelenking med URL til videoene.

Usikker på om inngrepet er for stort

Samtidig som dette males som en mulig løsning for å hindre konspirasjonsteoretikere og andre å spre feilinformasjon påpeker YouTube og at de ser problemer med en slik begrensning. De forklarer at å stoppe en algoritmes automatiske utvelgelse av innhold på vegne av folk som ikke tar aktive valg selv er noe annet enn å stoppe aktiv deling og titting.

Ved siden av å anerkjenne inngrepet i brukernes rettigheter dette kan være, sneier bloggposten også innom at sammenheng og diskusjon er viktig.

– Vi må være forsiktige og balansere begrensning og spredning av feilinformasjon samtidig som vi opprettholder plass til diskusjon og læring om vanskelige og kontroversielle tema.

– Vi vil fortsette med å varsomt utforske ulike måter å begrense spredning av skadelig feilinformasjon, står det også i bloggposten, som i sin helhet kan leses her.

