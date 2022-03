Bekrefter nytt The Witcher-spill

Skal utvikles på ny spillmotor.

CD Projekt RED skriver i en pressemelding at de nå jobber med et nytt The Witcher-spill. Samtidig bekrefter de at samarbeidet med Epic Games vil gjøre endringer på spillet.

The Witcher kom for første gang i 2007 og The Witcher 3 tilbake i 2015, og er et action-rollespill hvor du spiller som "witcheren" Geralt i en omfattende fantasiverden.

Les også Fortnite fjerner bygging

Ny spillmotor

Under et bildet av en maske i snøen står det «en ny saga begynner». Men hva det innebærer står det ingenting om.

Det som likevel bekreftes er at det kommende spillet vil bruke Epic Games sin spillmotor, Unreal Engine 5. Det betyr at utviklerne i så fall beveger seg bort fra sin egen motor, REDengine, som blant har blitt brukt på de to foregående utgavene av spillet; The Witcher 2: Assassins of Kings og The Witcher 3: Wild Hunt.

I pressemeldingen står det at samarbeidet med Epic ikke bare dekker lisensiering, men også teknisk utvikling av spillmotoren Unreal Epic 5 – også i fremtidige versjoner.

Og at målet vil være å skreddersy spillmotoren til spilling i en stor, åpen verden, slik The Witcher er laget.

Les også – Bedre Xbox-spill på iPhone

Røper ingenting om innholdet

CD Projekt RED velger å holde kortene tett til brystet, og avslører ingenting annet om det som trolig blir The Witcher 4.

Dermed er det helt i det blå hva det nye spillet kommer til å inneholde, annet enn at det åpenbart fortsatt vil foregå i en stor, åpen verden.

Så enn så lenge må vi smøre oss med tålmodighet før vi vet når spillet kommer ut, hvilke plattformer det blir tilgjengelig på eller om Geralt of Rivia fortsetter å være hovedpersonen i spillet.

(Kilde: Pressemelding)