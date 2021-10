Musk: Gigafactory Berlin åpner i år

Og varsler flere produkter til Europa neste år.

Tesla-sjef Elon Musk besøkte sin egen «festival» ved den nye fabrikken i Berlin i helgen. Produksjonsstart er nært forestående, forkynnet han.

Teslas nye fabrikk i Berlin vil starte produksjonen i november eller desember, meldte Elon Musk på en «festival» selskapet arrangerte på stedet i helgen.

– Produksjonsstart er fint, men volumproduksjon er den vanskelige delen, sa Musk ifølge Bloomberg. Han la til at de første leveransene sannsynligvis ville skje i desember, og at de håpet å produsere mellom 5000 og 10000 biler i uka i løpet av 2022.

Det til tross for at Tesla foreløpig ikke har fått alle myndighetsgodkjenninger på plass. Fabrikken har også blitt utsatt en god del allerede, som førte til at Tesla så seg nødt til å levere Kina-bygde Model Y-biler til ventende norske kunder fra og med august.

Teslas Gigafactory utenfor Berlin er under full bygging. I tillegg til selve hovedfabrikken jobbes det med en egen battericellefabrikk. Bildet er fra april.

Søksmål og klager

Tesla har fått servert søksmål om miljøkonsekvensene av fabrikken i Grünheide i Brandenburg utenfor Berlin, og over 800 uttalelser har blitt levert i en høringsprosess som skal vare til torsdag denne uken.

Miljømyndighetene i regionen har sagt at de vil ta en beslutning om endelig godkjenning etter at denne prosessen er over. Tesla selv har sagt at de vil plante flere trær enn de har hugget ned og bruke så lite vann som mulig, og finansministeren i Brandenburg har ifølge Reuters sagt at sjansen for å få godkjenning er 95 prosent. Fabrikken sees på som et sårt tiltrengt økonomisk løft for regionen.

I tillegg til Model Y har Tesla også planer om å produsere battericeller på Gigafactory Berlin. Planen er 50 gigawattimer i året, som er mer enn Volkswagens planlagte 40 GWh-fabrikk i Salzgitter, ikke langt fra hovedkvarteret i Wolfsburg.

Miljøvernere var på plass for å protestere mot fabrikken under helgens «Gigafest». De er bekymret for forurensning av grunnvannet som følge av kjemikalieutslipp fra fabrikken.

Vil bruke Kina-batterier

Inntil videre vil Tesla «sannsynligvis» bruke battericeller fra Kina til å produsere biler i Berlin, sa Musk i helgen.

Han sa også at det ser ut til at Tesla vil lansere flere produkter på det europeiske markedet neste år, deriblant solcelletakene Solar Roof og ikke minst det såkalte Full Self-Driving-systemet.

– Det ser veldig sannsynlig ut at det kommer til Europa neste år, sa Musk om Full Self-Driving, ifølge Bloomberg.