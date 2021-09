Derfor krever Instagram å vite bursdagsdatoen din

«Skal gi bedre sikkerhet».

Ole Henrik Johansen 31 Aug 2021 10:13

Er du en av mange som bruker Instagram, har du kanskje merket at plattformen nå spør om du kan bekrefte bursdagdatoen din. Ifølge en bloggpost fra selskapet er dette en ny sikkerhetsfunksjon.

Bakgrunnen for endringen er å gjøre Instagram til en sikrere og bedre løsning for spesielt yngre brukere. Ved å forvisse seg om alderen din, skal tjenesten filtrere hva du får se av innhold – og ikke minst reklame – slik at du ikke får fremvist upassende innhold.

Og det virker ikke å være noen vei utenom å besvare spørsmålet. Svarer du ikke, kommer du rett og slett ikke inn. Og planlegger du å jukse i svaret ditt, hevder Instagram at de kan avsløre deg. Visstnok.

Bruker du Facebook-profilen din på Instagram skal du få et varsel om at informasjonen allerede er hentet inn. Skjermdump

Gjelder de som ikke har oppgitt allerede

Selskapet peker på at det allerede er mange som har oppgitt bursdagsdatoen sin. Det har nemlig vært noe du kan legge til de siste årene. Men er du en av flere som ikke har det, vil du nå måtte oppgi dette for å fortsette med tjenesten.

Varslet dukker opp når du for eksempel åpner Instagram-appen. Om du kombinerer Facebook-profilen din med Instragram, vil du få et varsel om at fødselsinformasjon er hentet inn.

En av flere endringer

Å få vite brukernes bursdagsdato er bare et av flere tiltak som er gjort den siste tiden – for å forhindre at brukere under 18 år utsettes for uønskede innhold.

Blant annet er direktekontakten blitt begrenset mellom yngre og eldre brukere. I mars ble det gjort endringer som gjør at brukere over 18 år ikke lenger kan sende yngre brukere direktemeldinger med mindre de er følgere av vedkomne.

I tillegg har det blitt standardisert at alle som starter en ny konto, og er under 16 år, vil få en en konto som er privat som standard.

Samtidig skal reklamen spisses og filtreres slik at den er mer relevant og passende.

(Kilde: Instagram )