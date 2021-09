Bose QC45 har fått norsk pris og lanseringsvindu

Vegar Jansen 1 Sept 2021 11:27

Bose har lenge vært en av de store markedslederne innen hodetelefoner med aktiv støydemping, og etter at både pris og en rekke bilder ble lekket for et par uker siden, var det selvsagt bare et tidsspørsmål før det trådløse hodesettet Bose QuietComfort 45 faktisk ble avduket.

Noe som også er på høy tid, med tanke på at forgjengeren QC35 har holdt ut i en eller annen form i nærmere fem år. Sånn sett er det greit å vite at Bose QC45 nå også kan forhåndsbestilles. Da sendes den ut etter 20. september, står det å lese på produktets norske nettsider .

Hodetelefonene kommer i både sort og gråhvit utførelse, mens prisen er satt til 3999 kroner.

Opptil 24 timers spilletid og avansert mikrofonsystem

Ifølge Bose byr QC45 på opptil 24 timers spilletid på én enkelt lading, og full opplading skal skje på så lite som 2,5 timer. Har du det travelt, skal det også holde med et kvarters lading for å sørge for 2,5 timers spilletid – nok til å sørge for fred og ro på bussen eller toget hjem.

Lading skjer naturlig nok via en USB-C-port. I tillegg har hodesettet en minijackport som gjør det mulig å lytte via kabel, men de fleste vil selvsagt koble seg til via Bluetooth.

Ellers er ikke produktet kun ment for lytting, ettersom det også har fire eksterne mikrofoner som kan plukke opp din stemme dersom du skulle ønske å føre en samtale. Samtidig kjører en støyfjerningsalgoritme i bakgrunnen som fjerner omgivelseslyder og slikt som vindstøy i sanntid. Ifølge Bose overgår stemmeregistreringen det konkurrentene kan tilby.

To lyttemodi

For mange er det likevel god lyd som står i fokus med et slikt produkt, men akkurat på det punktet får vi nesten bare vente på at et testeksemplar skal havne i posthylla vår. I mellomtiden får vi bare si at «eksklusive Bose-teknologier som TriPort akustisk arkitektur og volumoptimalisert Active EQ for å produsere alt i Hi-Fi» høres flott ut.

For vanlig lytting har hodetelefonene to modi: stillemodus og bevissthetsmodus. Førstnevnte byr på full støydemping, mens bevissthetsmodus bruker de eksterne mikrofonene til å fange opp lydene rundt og skal gi musikk pluss omgivelser samtidig.

Hodetelefoner i denne prisklassen skal også være gode å ha på seg og tåle langvarig bruk. På Boses skryteliste står derfor «luksuriøst mykt syntetisk skinn» for komfort, støtbestandig glassfylt nylon for å forsterke bøylen, samt formstøpte metallhengsler.

Ellers sier spesifikasjonene en vekt på 440 gram for hodetelefonene og 170 gram for det medfølgende futteralet. I esken ligger også en 12-tommers USB-C-ladekabel og en 3,5mm til 2,5mm lydkabel.

Tek.no kommer naturligvis tilbake med en test av Bose QC45 snøggast råd.

